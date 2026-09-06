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Deportivo Maipú empata con Patronato por la Primera Nacional

Deportivo Maipú juega ante Patronato, en calle Vergara, por la fecha 28 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú recibe a Patronato, por la Primera Nacional.

Deportivo Maipú recibe a Patronato, por la Primera Nacional.

Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Patronato de Paraná este domingo, en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional,

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El equipo dirigido por Mariano Echeverría buscará volver al triunfo tras su derrota ante Colegiales en condición de visitante. El conjunto de calle Vergara está en zona del Reducido, marcha en el octavo lugar del grupo con 38 unidades. Ha cosechado once triunfos, empató cinco y perdió once partidos, en 27 encuentros disputados.

Deportivo Maipú acumula cinco partidos sin perder como local con tres triunfos y dos empates, buscará su segundo triunfo seguido en calle Vergara viene de ganarle a Atlanta y Quilmes jugando como local.

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