Deportivo Maipú empata con Patronato por la Primera Nacional

Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Patronato de Paraná este domingo, en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional,
Deportivo Maipú juega ante Patronato, en calle Vergara, por la fecha 28 del torneo de la Primera Nacional
Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Patronato de Paraná este domingo, en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional,
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El equipo dirigido por Mariano Echeverría buscará volver al triunfo tras su derrota ante Colegiales en condición de visitante. El conjunto de calle Vergara está en zona del Reducido, marcha en el octavo lugar del grupo con 38 unidades. Ha cosechado once triunfos, empató cinco y perdió once partidos, en 27 encuentros disputados.