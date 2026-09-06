Deportivo Maipú empata con Patronato por la Primera Nacional

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Foto: Axel Lloret/UNO

El equipo dirigido por Mariano Echeverría buscará volver al triunfo tras su derrota ante Colegiales en condición de visitante. El conjunto de calle Vergara está en zona del Reducido, marcha en el octavo lugar del grupo con 38 unidades. Ha cosechado once triunfos, empató cinco y perdió once partidos, en 27 encuentros disputados.