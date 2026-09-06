Godoy Cruz visitará a San Miguel por la Primera Nacional: hora, TV y probables formaciones

Godoy Cruz llega a este partido con 43 puntos y se encuentra 6to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El Expreso en 27 encuentros disputados, ganó doce, empató siete y perdió ocho partidos.

San Miguel tendrá el debut de un nuevo entrenador

San Miguel, viene de perder 2 a 1 con Deportivo Morón como visitante y acumula tres derrotas seguidas. El Trueno Verde tendrá el debut de como entrenador de Alberto Bulleri tras la salida de Matías Módolo.

El conjunto del noroeste del Gran Buenos Aires se encuentra con 29 unidades a solo tres puntos del descenso, cuando todavía quedan 27 unidades en juego.

En la primera rueda empataron 0 a 0, en el estadio Feliciano Gambarte, por la 10ª fecha. El partido se jugó el pasado 28 de abril.

Probables formaciones: