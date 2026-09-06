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Godoy Cruz visitará a San Miguel por la Primera Nacional: hora, TV y probables formaciones

Godoy Cruz jugará este domingo desde las 15, ante San Miguel, como visitante, por la fecha 28 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz visitará a San Miguel desde las 15 por la Prmera Nacional.

Godoy Cruz visitará a San Miguel desde las 15 por la Prmera Nacional.

Este domingo Godoy Cruz jugará frente a San Miguel, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 28 de la Primera Nacional. El encuentro entre el Tomba y el Trueno Verde se disputará desde las 15 en el estadio Malvinas Argentinas (cancha de San Miguel).

Vicente Poggi estará en el mediocampo del Tomba.

Vicente Poggi estará en el mediocampo del Tomba.

El árbitro designado es Maximiliano Macheroni; el compromiso será transmitido por Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.

El Tomba buscará obtener su segundo triunfo seguido en el certamen. Viene de ganarle por 3 a 0 a San Telmo en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz llega a este partido con 43 puntos y se encuentra 6to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El Expreso en 27 encuentros disputados, ganó doce, empató siete y perdió ocho partidos.

San Miguel tendrá el debut de un nuevo entrenador

San Miguel, viene de perder 2 a 1 con Deportivo Morón como visitante y acumula tres derrotas seguidas. El Trueno Verde tendrá el debut de como entrenador de Alberto Bulleri tras la salida de Matías Módolo.

El conjunto del noroeste del Gran Buenos Aires se encuentra con 29 unidades a solo tres puntos del descenso, cuando todavía quedan 27 unidades en juego.

En la primera rueda empataron 0 a 0, en el estadio Feliciano Gambarte, por la 10ª fecha. El partido se jugó el pasado 28 de abril.

Probables formaciones:

  • San Miguel: Daniel Sappa;,Damián Adín, Dixon Rentería, Kevin Ceceri; Alexis Cruz; Jorge Ferrero, Leandro Desábato, Iván Ramírez y Daniel Juárez. Bruno Nasta, Mateo Serra.DT: Alberto Bulleri.
  • Godoy Cruz: Juan Strumia; Federico Gorometta, Diego Viera, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero y Rodrigo Fernández, Santiago Martínez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
  • Estadio: San Miguel
  • Árbitro Maximiliano Macheroni
  • Hora: 15

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