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Huracán Las Heras, San Martín y FADEP serán protagonistas de la 7ma fecha del Federal A

Huracán Las Heras recibe a Argentino de Monte Maíz, por la Fase Campeonato. San Martín visita a Guillermo Brown, y FADEP como local con Germinal por la Reválida

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Aldo Bolado tendrá su estreno como entrenador en Huracán Las Heras, en forma interina tras la salida de Pablo Jofré

Aldo Bolado tendrá su estreno como entrenador en Huracán Las Heras, en forma interina tras la salida de Pablo Jofré

Este domingo Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín, y FADEP, los tres representantes mendocinos, tendrán acción por la 7ma fecha del Torneo Federal A, en distintas fases del certamen. El Globo será local en la Zona campeonato, el equipo de Russell será local, mientras que el Albirrojo será visitante en la Reválida

Huracán Las Heras buscará volver al triunfo, tras la derrota con Villa Mitre, en Bahía Blanca.

Huracán Las Heras buscará volver al triunfo, tras la derrota con Villa Mitre, en Bahía Blanca.

.A tres fechas del final se viene la etapa de definición con los tres equipos mendocinos.

Huracán Las Heras tendrá estreno de Aldo Bolado como entrenador

Huracán Las Heras jugará desde las 15.30 como local ante Argentino de Monte Maíz, de Córdoba. En el debut de Aldo Bolado, como entrenador interino tras la salida de Pablo Jofré, después de la derrota por 3 a 0 ante Villa Mitre en calidad de visitante.

El encuentro se jugará en el estadio General San Martín, con el arbitraje de Maximiliano Silcan Jerez.

El Globo viene de sufrir una dura derrota por 3 a 0 ante Villa Mitre como visitante y solamente ha sumado tres puntos y se ubica penúltimo, en cinco partidos disputados con un triunfo y cuatro derrotas.

Atlético San Martín defenderá la punta ante Guillemo Brown, de Puerto Madryn.

Atlético San Martín defenderá la punta ante Guillemo Brown, de Puerto Madryn.

Atlético Club San Martín defiende la punta en Puerto Madryn

Atlético Club San Martín visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn, desde las 15.El encuentro entre el Chacarero y la Banda tendrá el arbitraje de Leandro Hartfiel, de Villa Mercedes.

El Chacarero acumula 11 puntos y es el puntero del grupo; viene de perder como local ante FADEP donde perdió su invicto en esta etapa . El equipo de Alejandro Abaurre en 6 partidos disputados cosechó 3 triunfos y dos empates y una derrota.

Matías Persia, viene de convertirle un doblete al Atlético Club San Martín.

Matías Persia, viene de convertirle un doblete al Atlético Club San Martín.

FADEP buscará su tercer triunfo seguido

FADEP, jugará desde las 11.30 como local ante Germinal, de Rawson. El encuentro tendrá el arbitraje de Jonathan Daniel Correa.

El equipo de Russell, viene de ganarle como visitante al Atlético Club San Martín por 2 a 0. El conjunto dirigido por Diego Pozo acumula dos triunfos consecutivos, tiene 10 puntos y está dentro de los 5 equipos que clasifican a la siguiente fase.

Se ubica a un punto de Atlético Club San Martín y Deportivo Rincón que están en el primer lugar con 11 unidades.

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