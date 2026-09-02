Aldo Bolado asumió como entrenador interino de Huracán Las Heras, tras la salida de Pablo Jofré, quien dejó de se ser el entrenador tras la derrota por 3 a 0 ante Villa Mitre, de Bahía Blanca, por la sexta fecha de la Reválida del Federal A.
Aldo Bolado es el técnico interino de Huracán Las Heras tras la salida de Pablo Jofré
Aldo Bolado, el coordinador deportivo, es el entrenador de Huracán Las Heras en forma interina tras la salida de Pablo Jofré
El coordinador deportivo se hizo cargo del equipo y será el encargado de dirigir el partido ante Argentino de Monte Maíz.
El cuerpo técnico de Huracán Las Heras
El nuevo cuerpo técnico está integrado por Aldo Bolado, sus ayudantes de campo Hugo Blanco y Federico Marquete, Fernando Denier el preparador físico y Matías Modiga, es el entrenador de arqueros.
El cuerpo técnico estarán al frente del equipo en principio hasta este partido de este domingo a las 15.30 ante Argentino de Monte Maíz, de local por la Fecha 7 de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, partido que será televisado por la plataforma LPF Play. En este encuentro no podrá estar Nicolás Sandoval, sancionado por cinco amarillas.
"Estoy con el proyecto del fútbol juvenil del club, el presidente me pidió que le dé una mano y no está en mi cabeza dirigir el fútbol profesional, voy a estar hasta que los dirigentes consigan un entrenador", aseguró Aldo Bolado a Ovación.
Algunos nombres en carpeta para dirigir a Huracán Las Heras
Hay varios nombres en carpeta, Gabriel Vallés y la dupla Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez, suenan con fuerza para hacerse cargo del equipo.
Huracán Las Heras en la presente etapa del torneo, lleva cuatro derrotas (Cipolletti, Olimpo, Alvarado y Villa Mitre)y una victoria (Juventud Antoniana) , apenas suma tres unidades.
Lo que le queda a Huracán Las Heras
Huracán Las Heras tras jugar con Argentino de Monte Maíz, visitará a Kimberley de Mar del Plata y cerrará como local ante Atenas, de Río Cuarto.
En pocas palabras
- Aldo Bolado: Asumió como DT interino de Huracán Las Heras tras la salida de Pablo Jofré.
- Cuerpo técnico: Se completa con Hugo Blanco, Federico Marquete, Fernando Denier y Matías Modiga.
- Próximos pasos: El equipo jugará ante Argentino de Monte Maíz y luego visitará a Kimberley.