Aldo Bolado es el técnico interino de Huracán Las Heras tras la salida de Pablo Jofré

El cuerpo técnico estarán al frente del equipo en principio hasta este partido de este domingo a las 15.30 ante Argentino de Monte Maíz, de local por la Fecha 7 de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, partido que será televisado por la plataforma LPF Play. En este encuentro no podrá estar Nicolás Sandoval, sancionado por cinco amarillas.

"Estoy con el proyecto del fútbol juvenil del club, el presidente me pidió que le dé una mano y no está en mi cabeza dirigir el fútbol profesional, voy a estar hasta que los dirigentes consigan un entrenador", aseguró Aldo Bolado a Ovación.

Algunos nombres en carpeta para dirigir a Huracán Las Heras

Hay varios nombres en carpeta, Gabriel Vallés y la dupla Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez, suenan con fuerza para hacerse cargo del equipo.

Huracán Las Heras en la presente etapa del torneo, lleva cuatro derrotas (Cipolletti, Olimpo, Alvarado y Villa Mitre)y una victoria (Juventud Antoniana) , apenas suma tres unidades.

Lo que le queda a Huracán Las Heras

Huracán Las Heras tras jugar con Argentino de Monte Maíz, visitará a Kimberley de Mar del Plata y cerrará como local ante Atenas, de Río Cuarto.