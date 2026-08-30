Huracán Las Heras sufrió una dura caída ante Villa Mitre

El equipo conducido por Pabló Jofré venía de ganarle a Juventud Antoniana, cortó la racha negativa tras las tres derrotas seguidas y este domingo sufrió su cuarta derrota en la etapa Campeonato.

El Globo logró un resultado negativo y con esta nueva caída quedó 8vo con 3 unidades.

Huracán Las Heras fue goleado por Villa Mitre. Foto: Prensa Huracán Las Heras

Lo que viene para Huracán Las Heras

En la 7ma fecha el Globo jugará como local frente a Argentino de Monte Maíz.

La ilusión de clasificarse entre los 4 primeros para acceder a los cuartos de final va disminuyendo.

La síntesis:

Villa Mitre: Juan Pablo Mazza; Marcos Escobar, Jerónimo Almada, Santos Bacigulpe, Ulises Olguín; Thiago Pérez Castillo, Mariano Aguirre y Víctor Ayala, Ariel Pinto, Leonel Monti y Tomás Ibarra. DT. Diego Cochas.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Guillermo Coceres, Juan Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Lucas Algozino, Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado; Joel Lucero y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Estadio: Villa Mitre.

Goles: PT 6’ Bacigulpe de penal. 28’ Monti y 41’ Ibarra.

Cambios: ST: Facundo Romero, Marcos Sosa y Matías Dieli por Úbeda, Sandoval y Alvacete (HLH).

Árbitro: José Sandoval.