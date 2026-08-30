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Huracán Las Heras sufrió una dura caída ante Villa Mitre

Huracán Las Heras perdió como visitante ante Villa Mitre de Bahía Blanca, por la 6ta fecha de la Zona B de la fase Campeonato del Torneo Federal A

Por UNO
Huracán Las Heras cayó ante Villa Mitre.

Huracán Las Heras cayó ante Villa Mitre.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Huracán Las Heras sufrió este domingo una dura derrota por 3 a 0 como visitante ante Villa Mitre de Bahía Blanca, por la 6ta fecha de la Zona B de la fase Campeonato del Torneo Federal A. El partido contó con el arbitraje de José Sandoval de Concordia.

A los 6' del primer tiempo abrió el marcador Santos Bacigalupe de penal, el segundo lo marcó Leonel Monti a los 28' de esa misma etapa, mientras que a los 41' Ibarra anotó el tercero para el equipo Villero.

El Globo sufri&oacute; una dura derrota.

El Globo sufrió una dura derrota.

Huracán Las Heras, que venía de tener fecha libre y anteriormente había sumado su primera victoria como local tras ganarle 1 a 0 a Juventud Antoniana de Salta, este domingo sufrió una dura derrota en Bahía Blanca.

El equipo conducido por Pabló Jofré venía de ganarle a Juventud Antoniana, cortó la racha negativa tras las tres derrotas seguidas y este domingo sufrió su cuarta derrota en la etapa Campeonato.

El Globo logró un resultado negativo y con esta nueva caída quedó 8vo con 3 unidades.

Hurac&aacute;n Las Heras fue goleado por Villa Mitre.

Huracán Las Heras fue goleado por Villa Mitre.

Lo que viene para Huracán Las Heras

En la 7ma fecha el Globo jugará como local frente a Argentino de Monte Maíz.

La ilusión de clasificarse entre los 4 primeros para acceder a los cuartos de final va disminuyendo.

La síntesis:

Villa Mitre: Juan Pablo Mazza; Marcos Escobar, Jerónimo Almada, Santos Bacigulpe, Ulises Olguín; Thiago Pérez Castillo, Mariano Aguirre y Víctor Ayala, Ariel Pinto, Leonel Monti y Tomás Ibarra. DT. Diego Cochas.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Guillermo Coceres, Juan Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Lucas Algozino, Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado; Joel Lucero y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Estadio: Villa Mitre.

Goles: PT 6’ Bacigulpe de penal. 28’ Monti y 41’ Ibarra.

Cambios: ST: Facundo Romero, Marcos Sosa y Matías Dieli por Úbeda, Sandoval y Alvacete (HLH).

Árbitro: José Sandoval.

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