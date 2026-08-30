Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba: sólo duró siete fechas

Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres. El club cordobés emitió un comunicando este domingo informando de la salida del entrenador tras el empate 0-0 de este sábado ante Central Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura.
Talleres se quedó sin técnico tras la salida de Jorge Sampaoli. El club cordobés emitió un comunicando informando de la salida del DT
Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres. El club cordobés emitió un comunicando este domingo informando de la salida del entrenador tras el empate 0-0 de este sábado ante Central Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura.
"La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club. Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado", dijo la entidad cordobesa sobre la salida de Sampaoli.
La salida del ex entrenador de la Selección argentina se produjo en medio de un presente complicado para el Matador, que apenas obtuvo un triunfo en las primeras siete jornadas y quedó último en la Zona A, con cinco puntos.
Tras el empate ante el conjunto santiagueño, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, hubo cuestionamientos de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra el entrenador y la dirigencia.
"Se está complicando más de lo que esperaba, es evidente. Nosotros siempre tenemos la ilusión de poder armar con los jugadores que tengamos un buen equipo. Eso todavía no ha sucedido", dijo el DT durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.
Sampaoli llegó en junio a la T cordobesa para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato de 18 meses, en lo que había sido su regreso al fútbol argentino después de 26 años.
Tras una etapa de Sampaoli marcado por los malos resultados y con el equipo lejos de los puestos de clasificación, el club cordobés anunció ahora el final de su ciclo y adelantó que en los próximos días comunicará quién quedará a cargo del plantel profesional para la continuidad del campeonato.