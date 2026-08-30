Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba: sólo duró siete fechas

Tras el empate ante el conjunto santiagueño, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, hubo cuestionamientos de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra el entrenador y la dirigencia.

"Se está complicando más de lo que esperaba, es evidente. Nosotros siempre tenemos la ilusión de poder armar con los jugadores que tengamos un buen equipo. Eso todavía no ha sucedido", dijo el DT durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Sampaoli llegó en junio a la T cordobesa para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato de 18 meses, en lo que había sido su regreso al fútbol argentino después de 26 años.

Tras una etapa de Sampaoli marcado por los malos resultados y con el equipo lejos de los puestos de clasificación, el club cordobés anunció ahora el final de su ciclo y adelantó que en los próximos días comunicará quién quedará a cargo del plantel profesional para la continuidad del campeonato.

Los partidos que dirigió Sampaoli como DT de Talleres de Córdoba: