El Barcelona fichó a un delantero top en medio de las especulaciones sobre el futuro de Julián Álvarez

En ese contexto, la opción de Gabriel Jesus cobró un impulso decisivo dentro de las oficinas del Camp Nou. El entrenador Hansi Flick otorgó de inmediato su aprobación al movimiento, considerando que las cualidades del brasileño aportarían movilidad, rodaje y cuota de gol en la zona del '9'.

Durante las jornadas iniciales del torneo local, el estratega germano había recurrido a Raphinha como falso atacante central, por lo que esta adquisición configura una apuesta específica para dicha posición.

El contrato fijado con el delantero sudamericano se extenderá por dos campañas, incluyendo la posibilidad de sumar una tercera. Su salida del Arsenal, donde poseía contrato hasta 2027, fue facilitada por la reducción de sus minutos en cancha bajo la conducción de Mikel Arteta, ante la presencia de Kai Havertz y el impacto del sueco Viktor Gyokeres.

Dicha pérdida de protagonismo impulsó a la institución de Londres a rebajar sus pretensiones económicas con el fin de liberar margen salarial antes de la clausura del mercado, pautada entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

Julián Álvarez perdió la sonrisa en el Atlético y quiere pasar al Barcelona.

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Durante su etapa en el Manchester City a las órdenes de Pep Guardiola, el brasileño registró 95 anotaciones en 236 partidos disputados, a los que añadió 33 goles en 123 cotejos oficiales defendiendo la camiseta del Arsenal.

Asimismo, la dirección deportiva del Barcelona recabó informes sanitarios detallados para constatar la plena rehabilitación del jugador tras la severa lesión en la rodilla izquierda (rotura de ligamento cruzado anterior) sufrida en enero de 2025.

Los dictámenes médicos obtenidos ratifican que el futbolista se encuentra plenamente apto para sumarse de inmediato a los trabajos bajo la dirección del cuerpo técnico.

Finalmente, desde el entorno del club catalán remarcaron que la contratación de Gabriel Jesus no invalida un eventual intento por Julián Álvarez. Las fuentes institucionales aclararon que se trata de gestiones independientes y que el anhelo de sumar al artillero argentino se mantiene vigente para el futuro.