Adam Sandler: 7 lecciones que dejaron sus películas y podés ver en Netflix

La película protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore plantea una historia romántica atravesada por la pérdida de memoria. Más allá del humor, deja una reflexión sobre la importancia de conquistar y elegir a la persona que amamos una y otra vez.

2. Click: el tiempo no se puede recuperar

Una de las películas más reflexivas de Sandler utiliza una premisa fantástica para mostrar qué ocurre cuando una persona intenta saltear los momentos difíciles de la vida. La enseñanza es clara: no vale la pena acelerar el tiempo si eso significa perder momentos junto a quienes queremos.

3. Una esposa de mentira: la verdad termina imponiéndose

Esta comedia muestra cómo una mentira puede desencadenar situaciones inesperadas. Sin embargo, detrás de los enredos aparece una enseñanza sobre las relaciones: la confianza y la sinceridad son fundamentales para construir un vínculo verdadero.

4. Son como niños: crecer no significa dejar de disfrutar

La película reúne a un grupo de amigos que vuelve a encontrarse después de muchos años. La historia recuerda que el paso del tiempo no debería significar abandonar la amistad, la diversión ni esa parte de nosotros que todavía disfruta de las pequeñas cosas.

5. Billy Madison: nadie es solamente lo que aparenta

El protagonista debe demostrar que puede cambiar y asumir responsabilidades después de que los demás duden de sus capacidades. La película plantea que las apariencias no determinan quién puede llegar a ser una persona.

6. Un papá genial: el amor también implica responsabilidad

El personaje interpretado por Sandler comienza siendo un adulto irresponsable, pero el vínculo con un niño lo obliga a madurar. La historia muestra que cuidar a otra persona también significa aprender a asumir responsabilidades.

7. Happy Gilmore: nunca hay que dejar de intentarlo

El protagonista es alguien por quien prácticamente nadie apuesta. Sin embargo, su perseverancia lo lleva a convertirse en campeón. La película deja una de las lecciones más clásicas de Sandler: las dudas de los demás no tienen por qué definir nuestro futuro.

¿Qué películas de Adam Sandler se pueden ver en Netflix?

El catálogo de Netflix incluye varias producciones protagonizadas por Adam Sandler, entre ellas Como si fuera la primera vez, Son como niños, Happy Gilmore 2, Diamantes en bruto, Garra, Misterio a bordo, Misterio a la vista, El astronauta, Jay Kelly y No estás invitada a mi bat mitzvá. También forman parte de la plataforma otras películas como Sandy Wexler, El Halloween de Hubie, La peor semana, The Ridiculous 6 y La esperanza vive en mí.

Más allá de las carcajadas, las películas de Adam Sandler demostraron que una comedia también puede dejar reflexiones sobre la vida. Por eso, varias de sus historias continúan encontrando nuevos espectadores y mantienen vigente a uno de los actores más populares del género.