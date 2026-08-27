Netflix es un éxito descomunal con la serie K-pop repleta de humor

Lo que parecía un plan simple pronto escala hacia una compleja red de alianzas, engaños y secretos donde nadie es lo que aparenta.

Un capo se alía con una abogada en ciernes para robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos... y acaban destapando una red de corrupción.

Netflix: de qué trata la serie El complejo de apartamentos

Una serie surcoreana El complejo de apartamentos que mezcla crimen, comedia y corrupción ha comenzado a captar la atención de los usuarios de Netflix.

El complejo de apartamentos, una producción que sigue a un exjefe criminal y a una aspirante a abogada que se unen para cometer un robo, sin imaginar que terminarán descubriendo una red mucho más grande de lo que esperaban.

La historia gira en torno al intento de ambos protagonistas por robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos, un dinero destinado por los residentes para el mantenimiento del edificio.

Sin embargo, lo que parecía un plan relativamente sencillo da un giro inesperado cuando descubren que ese fondo oculta una trama de corrupción.

Netflix: reparto de la serie El complejo de apartamentos

Ji Sung, Ha Yoon-kyoung

Park Byung-eun

Cho Yong-won

Kim Yoon-young

Tráiler de la serie El complejo de apartamentos

Dónde ver la serie El complejo de apartamentos, según la zona geográfica