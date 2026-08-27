Uno de los grandes estrenos de Netlfix es la descomunal serie de K-pop repleta de humor y sátira social. Una desopilantes historia que te hará hará reír, se trata de El complejo de apartamentos.
Netflix es un éxito descomunal con la serie K-pop repleta de humor
Uno de los grandes estrenos de Netlfix es la descomunal serie de K-pop repleta de humor y sátira social. Una desopilante historia que te hará hará reír
Desde Corea del Sur llega este adictivo thriller cargado de ambición, humor ácido y sátira social. La trama arranca cuando un grupo de vecinos se involucra en el intento de robar el fondo de reserva para el mantenimiento de su edificio.
La historia gira en torno al intento de ambos protagonistas por robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos, un dinero destinado por los residentes para el mantenimiento del edificio.
Lo que parecía un plan simple pronto escala hacia una compleja red de alianzas, engaños y secretos donde nadie es lo que aparenta.
Un capo se alía con una abogada en ciernes para robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos... y acaban destapando una red de corrupción.
Netflix: de qué trata la serie El complejo de apartamentos
Una serie surcoreana El complejo de apartamentos que mezcla crimen, comedia y corrupción ha comenzado a captar la atención de los usuarios de Netflix.
El complejo de apartamentos, una producción que sigue a un exjefe criminal y a una aspirante a abogada que se unen para cometer un robo, sin imaginar que terminarán descubriendo una red mucho más grande de lo que esperaban.
La historia gira en torno al intento de ambos protagonistas por robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos, un dinero destinado por los residentes para el mantenimiento del edificio.
Sin embargo, lo que parecía un plan relativamente sencillo da un giro inesperado cuando descubren que ese fondo oculta una trama de corrupción.
Netflix: reparto de la serie El complejo de apartamentos
- Ji Sung, Ha Yoon-kyoung
- Park Byung-eun
- Cho Yong-won
- Kim Yoon-young
Tráiler de la serie El complejo de apartamentos
Dónde ver la serie El complejo de apartamentos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El complejo de apartamentos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El complejo de apartamentos se puede ver en Netflix.
- España: la serie El complejo de apartamentos se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la serie surcoreana "El complejo de apartamentos", que mezcla humor y sátira social.
- Trama: un ex criminal y una abogada intentan robar el fondo de reserva de un edificio, descubriendo una red de corrupción.
- Elenco: Ji Sung, Ha Yoon-kyoung y Park Byung-eun forman parte del reparto de esta producción.