River le gana a Banfield en el Florencio Sola

River pegó primero en el Florencio Sola

La primera de riesgo fue para River. Thiago Almada se hizo cargo de un tiro libre cerca de la medialuna del área. El campeón del mundo remató por encima de la barrera y la pelota se fue cerca del palo derecho del Ruso Rodríguez, quien debuta con la camiseta de Banfield.

Con el correr de los minutos, el Taladro comenzó a presionar en campo rival y provocó errores en la salida del elenco de Núñez, los cuales no supo aprovechar a la hora de ingresar al área rival.

Pasado el cuarto de hora, Almada volvió a avisar. Desde afuera del área sacó un zurdazo que obligó a la buena estirada del Ruso, quien alcanzó a despejar.

River continuó merodeando el área de Banfield, pero no supo aprovechar las situaciones claras con las que contó. La más clara estuvo en los pies de Ángel Correa, quien no pudo darle de lleno a la pelota dentro del área.

A la media hora de juego, llegó el merecido tanto para la visita. Una pared entre Driussi y Correa, que la devolvió con un sutileza notable, terminó con la definición de derecha del atacante surgido en las divisiones inferiores del Millonario.

El Gordo, como se lo apoda, llegó de esta manera a las nueve conquistas en lo que va de la temporada y es el máximo goleador del equipo en el año.

A los 40 minutos River amplió la ventaja por intermedio de un penal convertido por Thiago Almada. El campeón del mundo erró en primera instancia, pero el árbitro y el VAR hicieron repetir la ejecución. En su segunda chance, no falló.