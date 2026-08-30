Inicio Series y películas Netflix
Streaming

La serie de Corea que combina romance, comedia y misterio y es furor en Netflix

Los fanáticos de las series y películas asiáticas tienen una nueva opción en Netflix con esta producción de Corea que promete sorprender.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie coreana que acaba de estrenar en Netflix.

Es una serie coreana que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix sigue renovando su catálogo de series y películas con producciones asiáticas y, en agosto de 2026, sumó Acaramelados, una nueva ficción de Corea que apuesta por una historia tan romántica como excéntrica. La serie llegó a la plataforma el viernes 7 de agosto y rápidamente se convirtió en una opción para quienes buscan algo diferente para maratonear.

Creada por Kim Jang-han y Mo Ju-hye, Acaramelados, cuyo título original es Ireon Yeot Gateun Sarang y que también se conoce como Our Sticky Love, cuenta con 12 episodios. La trama combina comedia romántica, misterio y situaciones inesperadas, con una historia que propone mantener la intriga mientras desarrolla el vínculo entre sus protagonistas.

Para los fanáticos de las series y películas asiáticas, esta producción de Corea ofrece una alternativa distinta dentro del catálogo de Netflix. El humor, el romance y los elementos de misterio se mezclan en una ficción que busca alejarse de las historias románticas tradicionales y sumar momentos sorprendentes.

Con sus 12 capítulos, Acaramelados se presenta como una de las nuevas propuestas de Netflix para quienes disfrutan de los dramas coreanos y quieren descubrir una historia que combine romance, comedia y misterio en una misma producción.

Netflix: de qué trata la serie Acaramelados

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Acaramelados versa: "Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero?".

La historia sigue a Go Eun-sae (interpretada por Ha Young), una ambiciosa fiscal de Seúl que investiga a una peligrosa organización criminal. Tras sobrevivir a un ataque y sufrir un grave accidente, pierde la memoria.

Un conocido la deja bajo la protección de Jang Tae-ha (interpretado por Jung Hae-in), un exboxeador y entrenador que ahora se encarga de cuidarla. Para mantenerla a salvo de sus enemigos, él le miente y le hace creer que ambos son pareja, llevándola a vivir a un pueblo fabricante de caramelos.

Netflix: tráiler de la serie Acaramelados

Reparto de Acaramelados, serie de Netflix

  • Jung Hae-in
  • Ha Young
  • Heo Seung-tae

Dónde ver la serie Acaramelados, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: Estrenó "Acaramelados", una serie coreana de 12 episodios que combina romance, comedia y misterio.
  • Trama: Una fiscal con amnesia vive con un entrenador de boxeo que simula ser su novio para protegerla.
  • Disponibilidad: La serie está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar