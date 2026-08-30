Netflix sigue renovando su catálogo de series y películas con producciones asiáticas y, en agosto de 2026, sumó Acaramelados, una nueva ficción de Corea que apuesta por una historia tan romántica como excéntrica. La serie llegó a la plataforma el viernes 7 de agosto y rápidamente se convirtió en una opción para quienes buscan algo diferente para maratonear.
La serie de Corea que combina romance, comedia y misterio y es furor en Netflix
Los fanáticos de las series y películas asiáticas tienen una nueva opción en Netflix con esta producción de Corea que promete sorprender.
Creada por Kim Jang-han y Mo Ju-hye, Acaramelados, cuyo título original es Ireon Yeot Gateun Sarang y que también se conoce como Our Sticky Love, cuenta con 12 episodios. La trama combina comedia romántica, misterio y situaciones inesperadas, con una historia que propone mantener la intriga mientras desarrolla el vínculo entre sus protagonistas.
Para los fanáticos de las series y películas asiáticas, esta producción de Corea ofrece una alternativa distinta dentro del catálogo de Netflix. El humor, el romance y los elementos de misterio se mezclan en una ficción que busca alejarse de las historias románticas tradicionales y sumar momentos sorprendentes.
Con sus 12 capítulos, Acaramelados se presenta como una de las nuevas propuestas de Netflix para quienes disfrutan de los dramas coreanos y quieren descubrir una historia que combine romance, comedia y misterio en una misma producción.
Netflix: de qué trata la serie Acaramelados
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Acaramelados versa: "Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero?".
La historia sigue a Go Eun-sae (interpretada por Ha Young), una ambiciosa fiscal de Seúl que investiga a una peligrosa organización criminal. Tras sobrevivir a un ataque y sufrir un grave accidente, pierde la memoria.
Un conocido la deja bajo la protección de Jang Tae-ha (interpretado por Jung Hae-in), un exboxeador y entrenador que ahora se encarga de cuidarla. Para mantenerla a salvo de sus enemigos, él le miente y le hace creer que ambos son pareja, llevándola a vivir a un pueblo fabricante de caramelos.
Netflix: tráiler de la serie Acaramelados
Reparto de Acaramelados, serie de Netflix
- Jung Hae-in
- Ha Young
- Heo Seung-tae
Dónde ver la serie Acaramelados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
- España: la serie Acaramelados se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó "Acaramelados", una serie coreana de 12 episodios que combina romance, comedia y misterio.
- Trama: Una fiscal con amnesia vive con un entrenador de boxeo que simula ser su novio para protegerla.
- Disponibilidad: La serie está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.