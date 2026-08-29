Ratonera ya está disponible en Netflix y se convirtió en una de las nuevas propuestas de misterio y suspenso de la plataforma. Esta producción de Corea combina crímenes, tensión psicológica y una historia sombría que atrapa desde el primer episodio.
Netflix y la serie coreana que es furor: era el thriller más esperado del mundo entero
La miniserie coreana de misterio y suspenso, inspirada en un cuento popular, ya es furor en Netflix.
La serie sigue a un escritor solitario que descubre que alguien le ha robado su identidad. Para recuperar su vida, deberá aliarse con un despiadado prestamista y enfrentarse a un misterioso hombre conocido como la Rata. A partir de ese momento, la trama se sumerge en una serie de situaciones cada vez más inquietantes.
Inspirada en el cuento popular coreano “La rata de campo que se comía las uñas”, Ratonera propone un relato de identidad, engaños y crímenes con una atmósfera oscura. La serie, creada por Kim Hong-sun y Lee Jae-gon, es una opción para quienes buscan en Netflix nuevas series y películas del género thriller, especialmente producciones de Corea cargadas de misterio y suspenso.
Netflix: de qué trata la serie Ratonera
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Ratonera versa: "Un escritor solitario descubre que le han robado su identidad y debe aliarse con un prestamista despiadado para recuperar su vida de un hombre conocido como la Rata".
Netflix: tráiler de la serie Ratonera
Reparto de Ratonera, serie de Netflix
- Ryu Jun-yeol
- Sul Kyung-gu
Dónde ver la serie Ratonera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ratonera se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ratonera se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ratonera se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Serie surcoreana: "Ratonera" llega a Netflix con misterio y suspenso psicológico.
- Trama: Un escritor lucha por recuperar su identidad robada con ayuda de un prestamista.
- Inspiración: Basada en un cuento popular coreano sobre engaños y crímenes.