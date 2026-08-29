Netflix y la serie coreana que es furor: era el thriller más esperado del mundo entero

La serie sigue a un escritor solitario que descubre que alguien le ha robado su identidad. Para recuperar su vida, deberá aliarse con un despiadado prestamista y enfrentarse a un misterioso hombre conocido como la Rata. A partir de ese momento, la trama se sumerge en una serie de situaciones cada vez más inquietantes.

Inspirada en el cuento popular coreano “La rata de campo que se comía las uñas”, Ratonera propone un relato de identidad, engaños y crímenes con una atmósfera oscura. La serie, creada por Kim Hong-sun y Lee Jae-gon, es una opción para quienes buscan en Netflix nuevas series y películas del género thriller, especialmente producciones de Corea cargadas de misterio y suspenso.