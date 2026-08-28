Netflix tiene una de las producciones más impactantes, se trata de una cruda serie que marcó un antes y un después y solo tiene 4 capítulos, estamos hablando de Adolescencia.
Netflix se destaca con la serie de 4 capítulos que hizo historia por su crudeza
Netflix tiene una de las producciones más impactantes, se trata de una cruda serie que marcó un antes y un después y solo tiene 4 capítulos
Cuando un menor es acusado de un crimen, sus padres, un detective y una terapeuta enfrentan un sinfín de interrogantes y tratan de encontrar respuestas.
Una serie de 4 episodios que a golpe de planos secuencia incide alrededor de todo lo que sucede cuando un menor de edad es arrestado tras ser acusado del asesinato de una compañera.
Una obra muy poderosa pero no del todo redonda que ahonda en temas muy delicados y se apoya en el gran trabajo de su reparto.
La serie de Netflix, Adolescencia, se ha convertido en un éxito de masas y ha servido para que muchos padres se planteen si conocen a sus hijos realmente y la importancia de crear un ambiente de confianza y seguro para ellos.
Netflix: de qué trata la serie Adolescencia
La trama gira en torno a Jamie Miller (Owen Cooper), un niño de 13 años que es arrestado en el norte de Inglaterra por el presunto asesinato de una compañera de escuela.
A medida que avanza la historia, un detective y una terapeuta intentan desentrañar lo que realmente sucedió, explorando las circunstancias que llevaron a un acto tan atroz y cuestionando el impacto de la sociedad en la juventud actual.
Cada episodio de Adolescencia está filmado en una sola toma continua, una técnica que otorga una sensación de realismo, inmediatez y tensión constante. Como si no hubieran cortes y fuera una continuidad en tiempo real.
Netflix: reparto de la serie Adolescencia
- Stephen Graham
- Owen Cooper
- Christine Tremarco
- Ashley Walters
- Erin Doherty
- Amelie Pease
- Faye Marsay
Tráiler de la serie Adolescencia
Dónde ver la serie Adolescencia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Adolescencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Adolescencia se puede ver en Netflix.
- España: la serie Adolescencia se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tieneuna cruda serie de 4 capítulos que marcó un antes y un después en la plataforma.
- Trama: un menor es acusado de asesinato y sus padres, un detective y una terapeuta buscan respuestas.
- Técnica: cada episodio se filma en una sola toma continua, generando tensión y realismo constante.