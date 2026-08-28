Netflix se destaca con la serie de 4 capítulos que hizo historia por su crudeza

Una obra muy poderosa pero no del todo redonda que ahonda en temas muy delicados y se apoya en el gran trabajo de su reparto.

La serie de Netflix, Adolescencia, se ha convertido en un éxito de masas y ha servido para que muchos padres se planteen si conocen a sus hijos realmente y la importancia de crear un ambiente de confianza y seguro para ellos.

Netflix: de qué trata la serie Adolescencia

La trama gira en torno a Jamie Miller (Owen Cooper), un niño de 13 años que es arrestado en el norte de Inglaterra por el presunto asesinato de una compañera de escuela.

A medida que avanza la historia, un detective y una terapeuta intentan desentrañar lo que realmente sucedió, explorando las circunstancias que llevaron a un acto tan atroz y cuestionando el impacto de la sociedad en la juventud actual.

Cada episodio de Adolescencia está filmado en una sola toma continua, una técnica que otorga una sensación de realismo, inmediatez y tensión constante. Como si no hubieran cortes y fuera una continuidad en tiempo real.

Netflix: reparto de la serie Adolescencia

Stephen Graham

Owen Cooper

Christine Tremarco

Ashley Walters

Erin Doherty

Amelie Pease

Faye Marsay

Tráiler de la serie Adolescencia

Dónde ver la serie Adolescencia, según la zona geográfica