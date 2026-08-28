Netflix: la nueva serie de 5 capítulos del universo de Elísabet Bernavent que eclipsa a los amantes del romance

La trama sigue a Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años y que emprenden un viaje en caravana junto a su grupo de amigos para celebrar la despedida de soltera de Blanca. Lo que parecía una escapada para disfrutar y desconectar pronto se transforma en una experiencia cargada de tensiones, secretos, relaciones cruzadas y verdades que amenazan con cambiar para siempre el vínculo entre ellos.

Con cinco episodios y un elenco integrado por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans, Toda la verdad de mis mentiras se suma a las novedades de Netflix para quienes buscan nuevas series y películas con romance, amistad y conflictos emocionales. La producción española estará disponible a nivel global desde este viernes 28 de agosto.