Toda la verdad de mis mentiras llegó a Netflix este viernes 28 de agosto de 2026 con una historia que combina drama, comedia y romance. La miniserie española está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, autora de Valeria y Un cuento perfecto, y cuenta con María Togores y Marina Pérez en la dirección.
Netflix: la nueva serie de 5 capítulos del universo de Elísabet Bernavent que eclipsa a los amantes del romance
La miniserie española basada en la novela de Elísabet Benavent suma drama, comedia y romance a la plataforma, con 5 episodios disponibles.
La trama sigue a Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años y que emprenden un viaje en caravana junto a su grupo de amigos para celebrar la despedida de soltera de Blanca. Lo que parecía una escapada para disfrutar y desconectar pronto se transforma en una experiencia cargada de tensiones, secretos, relaciones cruzadas y verdades que amenazan con cambiar para siempre el vínculo entre ellos.
Con cinco episodios y un elenco integrado por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans, Toda la verdad de mis mentiras se suma a las novedades de Netflix para quienes buscan nuevas series y películas con romance, amistad y conflictos emocionales. La producción española estará disponible a nivel global desde este viernes 28 de agosto.
Netflix: de qué trata Toda la verdad de mis mentiras
La sinopsis oficial de Netflix sobrela serie Toda la verdad de mis mentiras versa: "En un viaje de despedida de soltera, todo cambia cuando a dos compañeros de departamento les cuesta ocultar lo que sienten. Basada en la novela de Elísabet Bernavent".
Coco y Marín son dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.
Netflix: tráiler de Toda la verdad de mis mentiras
Reparto de Toda la verdad de mis mentiras, serie de Netflix
- Daniel Ibánez
- Itziar Manero
- Ricardo Gómez
- Lucía de la Fuente
- Clara Sans
- Brays Efe
- Iratxe Emparán
Dónde ver la serie Toda la verdad de mis mentiras, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Toda la verdad de mis mentiras se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Toda la verdad de mis mentiras se puede ver en Netflix.
- España: la serie Toda la verdad de mis mentiras se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Novedad en Netflix: Estreno de la miniserie española "Toda la verdad de mis mentiras" este viernes 28 de agosto.
- Trama principal: Dos mejores amigos emprenden un viaje en caravana que se carga de tensiones y secretos.
- Disponibilidad global: La serie, basada en la novela de Elísabet Benavent, se podrá ver en Latinoamérica, Estados Unidos y España.