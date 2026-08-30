"No viaja a Banfield": la inesperada venta que sacude a River en pleno mercado de pases

La operación contempla que la dirigencia de River conserve un 20% de la ficha del atacante pensando en una futura venta. Además, Acassuso, club en el que realizó parte de sus divisiones inferiores, percibirá un 25% del pase con un tope de un millón de dólares por el mecanismo de formación.

Freitas dejaría cerca de 20 millones de dólares a River por esta venta.

El deseo manifiesto del futbolista de dar un salto en su carrera aceleró las gestiones entre las dirigencias, motivo por el cual se decidió preservar su integridad física y marginarlo de la convocatoria para el cruce en el Florencio Sola.

De la Selección Argentina al salto continental

El meteórico ascenso del delantero también se ve reflejado de manera internacional. Su rendimiento actuando como extremo le valió la sorpresiva citación de Lionel Scaloni a la Selección Argentina en las convocatorias previas a la Copa del Mundo 2026. Incluso, tuvo su esperado debut mayor al ingresar en el triunfo 2-0 frente a Honduras.

Ahora, el joven puede llegar a vestir los colores de uno de los candidatos de la Copa Libertadores y el Brasileirão, dejando un importante ingreso económico para River.