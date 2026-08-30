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"No viaja a Banfield": la inesperada venta que sacude a River en pleno mercado de pases

El futbolista está a un paso de desembarcar en el fútbol de Brasil tras una negociación relámpago. La millonaria cifra que ganaría River

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Ponzio perdería a un futbolista nada más empezar su ciclo como interino. 

Ponzio perdería a un futbolista nada más empezar su ciclo como interino. 

River volvió a convertirse en el gran protagonista del mercado de pases argentino, pero esta vez por una salida repentina que tomaría por sorpresa a muchos hinchas. Joaquín Freitas, la joven promesa de 19 años, no integrará la nómina para visitar a Banfield por el Torneo Clausura debido a que su venta al Flamengo de Brasil está a un paso de concretarse.

El delantero originario de San Fernando, que venía sumando minutos en el primer equipo dirigido por el ahora ex DT Eduardo Coudet, armaría las valijas para sumarse al Mengão a cambio de una cifra cercana a los 17 millones de dólares con bonos incluidos.

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Freitas no jugará ante Banfield: está a un paso de dejar River.

Los detalles de la millonaria venta de Joaquín Freitas a Flamengo

Pese a registrar apenas 30 partidos oficiales en la primera de River y un único grito de gol, el desequilibrio y la velocidad en el uno contra uno de Freitas despertaron el interés de los ojeadores del Fla.

La operación contempla que la dirigencia de River conserve un 20% de la ficha del atacante pensando en una futura venta. Además, Acassuso, club en el que realizó parte de sus divisiones inferiores, percibirá un 25% del pase con un tope de un millón de dólares por el mecanismo de formación.

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Freitas dejaría cerca de 20 millones de dólares a River por esta venta.

El deseo manifiesto del futbolista de dar un salto en su carrera aceleró las gestiones entre las dirigencias, motivo por el cual se decidió preservar su integridad física y marginarlo de la convocatoria para el cruce en el Florencio Sola.

De la Selección Argentina al salto continental

El meteórico ascenso del delantero también se ve reflejado de manera internacional. Su rendimiento actuando como extremo le valió la sorpresiva citación de Lionel Scaloni a la Selección Argentina en las convocatorias previas a la Copa del Mundo 2026. Incluso, tuvo su esperado debut mayor al ingresar en el triunfo 2-0 frente a Honduras.

Ahora, el joven puede llegar a vestir los colores de uno de los candidatos de la Copa Libertadores y el Brasileirão, dejando un importante ingreso económico para River.

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