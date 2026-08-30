El Dibu Martínez debutó en el arco del Chelsea con un triunfo

La jornada no contó con Enzo Fernández quien tiene tratativas avanzadas para sumarse al Manchester City, mientras que Valentín Barco sumó minutos en el complemento.

Dibu Martínez logró el salto de calidad que su carrera necesitaba.

El Dibu Martínez tuvo comodidad en el arranque, pero luego le convirtieron

En el primer tramo del partido el Chelsea tuvo control absoluto y las intervenciones de Martínez fueron puntuales limitándose a rechazar con los puños un tiro de esquina a los 9 minutos ante un área poblada y a contener un remate débil de Malick Yalcouye a los 28.

No obstante, la tranquilidad en las filas locales se alteró a los 35 minutos producto de un contraataque furioso con la zaga del conjunto azul mal posicionada; el arquero argentino achicó velozmente abajo ante Charalampos Kostoulas, pero el balón rechazado se elevó hacia el centro del área para que Yalcouye lo conectara de volea y marcara el primer descuento del Brighton.

Por su parte, la otra incorporación argentina del mercado para el Chelsea, Valentín Barco, inició la contienda sentado en el banco de relevos. El joven futbolista terminó ingresando en la etapa complementaria, sobre los 35 minutos del segundo período, en reemplazo de Moisés Caicedo.

El Dibu Martínez estampó la firma y después debutó con el Chelsea.

Protagonismo en el complemento y un hito tras los pasos de Thiago Silva

El segundo tiempo arrancó con el arquero albiceleste participando en la gestación de juego: atrapó un frentazo con las manos y lanzó un veloz despeje con el pie derecho buscando la corrida de Joao Pedro, acción que terminó desatando la ovación de la tribuna.

En un trámite abierto y eléctrico, Martínez debió emplearse a fondo a los 17 minutos para desviar al córner un violento disparo del paraguayo Diego Gómez; sin embargo, en la ejecución inmediata de esa pelota parada, un centro rasante del alemán Pascal Groß rebotó en Joao Pedro y terminó descolocando al arquero para el 3-2.

A los 29 minutos, cuando la visita acechaba con el empate, el británico Cole Palmer frotó la lámpara: el dueño de la camiseta número 10 fabricó una maniobra individual y liquidó con un zurdazo junto al poste derecho del golero rival. Aunque el 4-2 brindaba alivio momentáneo, en el sexto minuto de adición Groß volvió a golpear de cabeza para establecer el 4-3 definitivo que dejó en evidencia el trabajo pendiente para el DT Alonso en el aspecto defensivo.

Valentín Barco ingresó a los 80 minutos.

Pese a las dificultades en la retaguardia, el conjunto londinense selló su segundo éxito consecutivo en el certamen doméstico. Asimismo, al retirarse aplaudido por el público, Dibu Martínez registró un hito al transformarse en el primer futbolista con más de 30 años en jugar para el Chelsea en la Premier League desde la presencia del zaguero brasileño Thiago Silva, quien lo hizo con 39 años en 2024.