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Torneo Federal A

Huracán Las Heras visita a Villa Mitre por el Federal A

Huracán Las Heras jugará este domingo desde las 15.30 ante Villa Mitre, en Bahía Blanca, en el marco de la 6ta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Lucas Agolzino, el delantero de Huracán Las Heras, viene de convertirle un gol a Juventud Antoniana.

Lucas Agolzino, el delantero de Huracán Las Heras, viene de convertirle un gol a Juventud Antoniana.

Huracán Las Heras, tras la fecha libre que tuvo, se medirá este domingo desde las 15.30 como visitante ante Villa Mitre de Bahía Blanca, por la 6ta fecha de la Zona B de la etapa Campeonato del Torneo Federal A. El partido contará con el arbitraje de José Sandoval de Concordia.

Huracán Las Heras tendrá un partido exigente ante Villa Mitre.

Huracán Las Heras tendrá un partido exigente ante Villa Mitre.

El equipo lasherino viene de sumar su primera victoria como local tras ganarle 1 a 0 a Juventud Antoniana de Salta, con gol de Lucas Agolzino.

Huracán Las Heras no tuvo un buen comienzo en las primeras tres fechas

El equipo conducido por Pabló Jofré, con el triunfo ante Juventud Antoniana, cortó la racha negativa tras las tres derrotas seguidas que tuvo en la etapa campeonato y sin marcar goles.

El Globo buscará un resultado positivo que le permita sostener sus chances de clasificarse entre los 4 primeros para acceder a los cuartos de final. El equipo de calle Olascoaga intentará conseguir su segundo triunfo seguido en Bahía Blanca.

Villa Mitre, el rival de Huracán Las Heras

Villa Mitre viene de empatar sin goles como visitante ante Juventud Antoniana de Salta y sumó un punto importante para mantenerse en la pelea por la clasificación. El equipo de Diego Cochas tiene 6 puntos y ocupa el quinto lugar, ha cosechado un triunfo, tres empates, y dos derrotas.

Probables formaciones:

Villa Mitre: Juan Pablo Mazza; Marcos Escobar, Jerónimo Almada, Santos Bacigulpe, Ulises Olguín; Víctor Ayala, Carlos Battigelli, Nicolás Cavagnero, Leonel Monti; Oswaldo Valencia y Tomás Ibarra. DT. Diego Cochas.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Matías Dieli, Juan Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Lucas Algozino, Ignacio González, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado; Fernando Cortés y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Estadio: Villa Mitre.

Árbitro: José Sandoval.

Hora: 15.30.

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