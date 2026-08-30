Huracán Las Heras visita a Villa Mitre por el Federal A

El Globo buscará un resultado positivo que le permita sostener sus chances de clasificarse entre los 4 primeros para acceder a los cuartos de final. El equipo de calle Olascoaga intentará conseguir su segundo triunfo seguido en Bahía Blanca.

Villa Mitre, el rival de Huracán Las Heras

Villa Mitre viene de empatar sin goles como visitante ante Juventud Antoniana de Salta y sumó un punto importante para mantenerse en la pelea por la clasificación. El equipo de Diego Cochas tiene 6 puntos y ocupa el quinto lugar, ha cosechado un triunfo, tres empates, y dos derrotas.

Probables formaciones:

Villa Mitre: Juan Pablo Mazza; Marcos Escobar, Jerónimo Almada, Santos Bacigulpe, Ulises Olguín; Víctor Ayala, Carlos Battigelli, Nicolás Cavagnero, Leonel Monti; Oswaldo Valencia y Tomás Ibarra. DT. Diego Cochas.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Matías Dieli, Juan Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Lucas Algozino, Ignacio González, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado; Fernando Cortés y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Estadio: Villa Mitre.

Árbitro: José Sandoval.

Hora: 15.30.