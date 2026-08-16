Huracán Las Heras sumó su primera victoria en la Zona Campeonato del Torneo Federal A

El equipo dirigido por Pablo Jofré anotó su primer gol y consiguió frente a sus hinchas los primeros 3 puntos de esta segunda fase para sostener sus chances de clasificarse entre los 4 primeros.

En el primer tiempo la única llegada del Globo fue un remate de Fernando Cortés que se fue desviado ante la salida del arquero Facundo Abraham.

En el segundo tiempo llegó la apertura del marcador con el gol de Algozino tras una falla del propio Abraham y Huracán Las Heras justificó el resultado siendo superior a su adversario.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras quedará libre en la 5ta fecha y en la 6ta fecha jugará de visitante ante Villa Mitre en Bahía Blanca.

Al Globo le quedan 4 fechas para sumar puntos si quiere clasificarse.

Síntesis

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Matías Dieli, Juan Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Lucas Algozino, Ignacio González, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado; Fernando Cortés y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Juventud Antoniana: Facundo Abraham; Nahuel Gómez, Isaac Monti, Facundo Fernández y Alejandro Taborda; John Jailer Palacios, Maximiliano Vargas,Martín Esparza y Tomás Assennatto; Pedro Muné y Matías Vicedo.DT:Sergio Maza.

Goles: ST: 2’ Algozino (HLH)

Cambios: ST: 7’ Guillermo Coceres por Arciero (HLH) 16' Joaquín Iturrieta, Pablo Palacios Alvarenga y Tadeo Marchiori por Vargas, Assenatto y Muné (JA), 17’ Albano Alessandrini, Eduardo Leiva y Santiago Úbeda y por Dieli, Bogado y González (HLH), 34’ Agustín López y Genaro Bracamonte por Fernández y Taborda (JA), 35' Claudio Ulloa por Montenegro (HLH)

Expulsado: ST: 25’ Vicedo (JA), por agresión

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: .Leandro Sosa Abrile.