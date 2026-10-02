Qué lugar ocupa Lionel Scaloni en el ranking de los DT de selecciones mejor pagados del mundo

El diario alemán Bild publicó un ranking de los entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo, con cifras estimadas de salarios anuales y Lionel Scaloni es uno de los 10 primeros.
El diario alemán Bild publicó un ranking de los entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo, con cifras estimadas de salarios anuales y Lionel Scaloni es uno de los 10 primeros.
Según la información revelada por Bild, y recogida por otros medios internacionales, el listado destaca las grandes diferencias económicas que existen entre las federaciones e incluye al también argentino Mauricio Pochettino, actualmente a cargo de la selección de Estados Unidos.
El italiano Carlo Ancelotti, DT de Brasil, gana 10 millones de euros al año y es el mejor pago por lejos secundado por el alemán Jurgen Klopp, Pochettino, el también alemán Thomas Tuchel quien dirige a Inglaterra y el flamante campeón del mundo con España Luis De la Fuente.
Scaloni figura en el 9no puesto con un salario anual de 2,3 millones de euros, aunque actualmente está negociando la renovación al frente de la Selección argentina y seguramente tendrá una mejora.
Las cifras son estimaciones publicadas por Bild y no necesariamente salarios oficiales confirmados por las federaciones.