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Qué lugar ocupa Lionel Scaloni en el ranking de los DT de selecciones mejor pagados del mundo

El diario alemán Bild publicó un ranking de los entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo y Lionel Scaloni es uno de los 10 primeros.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Scaloni gana 2,3 millones de euros al año.

Scaloni gana 2,3 millones de euros al año.

El diario alemán Bild publicó un ranking de los entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo, con cifras estimadas de salarios anuales y Lionel Scaloni es uno de los 10 primeros.

Según la información revelada por Bild, y recogida por otros medios internacionales, el listado destaca las grandes diferencias económicas que existen entre las federaciones e incluye al también argentino Mauricio Pochettino, actualmente a cargo de la selección de Estados Unidos.

El italiano Carlo Ancelotti, DT de Brasil, gana 10 millones de euros al año y es el mejor pago por lejos secundado por el alemán Jurgen Klopp, Pochettino, el también alemán Thomas Tuchel quien dirige a Inglaterra y el flamante campeón del mundo con España Luis De la Fuente.

Scaloni figura en el 9no puesto con un salario anual de 2,3 millones de euros, aunque actualmente está negociando la renovación al frente de la Selección argentina y seguramente tendrá una mejora.

Los DT de selecciones mejor pagados del mundo

  • Carlo Ancelotti (Brasil) – 10 millones de euros
  • Jürgen Klopp (Alemania) – 7 millones de euros
  • Mauricio Pochettino (Estados Unidos) – 6,8 millones de euros
  • Thomas Tuchel (Inglaterra) – 6 millones de euros
  • Luis de la Fuente (España) – 5 millones de euros
  • Jorge Jesus (Portugal) – 4 millones de euros
  • Zinedine Zidane (Francia) – 3,6 millones de euros
  • Xavi Hernández (Países Bajos) – 3 millones de euros
  • Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 millones de euros
  • Ralf Rangnick (Austria) – 2 millones de euros

Las cifras son estimaciones publicadas por Bild y no necesariamente salarios oficiales confirmados por las federaciones.

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