Qué lugar ocupa Lionel Scaloni en el ranking de los DT de selecciones mejor pagados del mundo

Según la información revelada por Bild, y recogida por otros medios internacionales, el listado destaca las grandes diferencias económicas que existen entre las federaciones e incluye al también argentino Mauricio Pochettino, actualmente a cargo de la selección de Estados Unidos.

El italiano Carlo Ancelotti, DT de Brasil, gana 10 millones de euros al año y es el mejor pago por lejos secundado por el alemán Jurgen Klopp, Pochettino, el también alemán Thomas Tuchel quien dirige a Inglaterra y el flamante campeón del mundo con España Luis De la Fuente.