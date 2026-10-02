En 1923, un joven pescador llamado Juan Cuevas Ramírez surcaba las aguas del Golfo de California, en México, a bordo de una modesta embarcación de madera. Buscaba un rincón donde establecerse lejos de las plagas y los sobresaltos de la costa. Así fue como desembarcó en El Pardito, una pequeña e inhóspita isla rocosa de apenas una hectárea de superficie. Convencido del potencial de aquel peñón rodeado de abundante fauna marina, regresó poco después junto a su esposa Paula para iniciar una aventura que transformaría para siempre la historia de la región.
Llegaron a bordo de un bote a una isla deshabitada y 100 años después la convirtieron en un centro turístico
La historia de Juan Cuevas Ramírez y su esposa Paula. De sobrevivir sin agua ni servicios en un islote de una hectárea a fundar una dinastía familiar que reinventó su economía con la pesca y el turismo
Más de un siglo después de aquella travesía a remo y vela, lo que comenzó como un refugio de supervivencia extrema en esa isla se ha consolidado como un singular asentamiento familiar y un atractivo centro de ecoturismo en América Latina que impacta a visitantes de todo el mundo.
El hallazgo en el Mar de Cortés: la búsqueda de un refugio sin mosquitos
Encontrar el lugar adecuado no fue fruto del azar. Antes de desembarcar de forma definitiva en El Pardito, Juan exploró meticulosamente diversos cayos e islas del Mar de Cortés con un objetivo muy claro: hallar una porción de tierra firme donde los mosquitos no fueran una pesadilla cotidiana.
Una vez instalados, la joven pareja debió enfrentarse a la falta total de servicios básicos e infraestructura:
- Aislamiento absoluto: Durante los primeros años, el único medio para trasladarse a la costa continental era una canoa a vela y remo, exigiendo un dominio preciso de los vientos para no quedar a la deriva.
- Sin agua dulce: La provisión de agua potable requería viajes extensos hacia otras islas o tierra firme, una dificultad que solo se mitigó décadas más tarde con la llegada de embarcaciones equipadas con plantas desalinizadoras.
- Construcción artesanal: Para edificar sus viviendas sobre la piedra desnuda, la pareja aprendió a calcinar conchas de caracol para fabricar cal artesanal, una técnica constructiva autóctona que heredaron sus descendientes.
Una numerosa dinastía y las particulares historias del islote
Con el correr de las décadas, la familia comenzó a expandirse sobre la diminuta superficie del cayo. Juan y Paula tuvieron nueve hijos, para quienes fueron levantando pequeñas casitas de piedra y cal a medida que crecían. La vida en la isla estuvo marcada por la cultura del trabajo marítimo y el aprendizaje de la pesca de diversas especies, insumo que servía tanto para el autoconsumo como para la comercialización fuera del archipiélago.
La convivencia insular también guardó anécdotas singulares: Juan, reconocido por su carácter aventurero y enamoradizo, tuvo otros siete hijos con una mujer residente en un islote vecino. Sorprendentemente, fue su propia esposa Paula quien terminó participando en la crianza de esos niños en un marco de convivencia y cooperación familiar.
Del trabajo pesquero al ecoturismo sustentable
A medida que las nuevas generaciones tomaron el relevo en la isla, los descendientes de los fundadores comprendieron que debían diversificar su economía sin abandonar su identidad. Los más jóvenes decidieron permanecer en El Pardito, transformando el conocimiento acumulado sobre el ecosistema marino en una fuente sustentable de recursos.
Hoy en día, la isla ofrece una experiencia turística comunitaria única en su tipo:
- Paseos en lancha y snorkel: Los visitantes pueden recorrer los arrecifes cercanos, realizar avistamiento de especies marinas y practicar buceo superficial en aguas cristalinas.
- Relatos de vida: La propia familia guía a los viajeros, transmitiendo la historia viva de cómo se habita una de las islas pobladas más pequeñas del planeta.
- Preservación cultural: La actividad turística convive con la pesca artesanal responsable, protegiendo un estilo de vida insular que se encuentra en virtual peligro de extinción en la región.
En pocas palabras
- Fundación familiar: Juan Cuevas Ramírez y Paula fundaron una dinastía en El Pardito en 1923.
- Adaptación extrema: Sobrevivieron sin agua ni servicios básicos en el islote de una hectárea.
- Evolución económica: Transformaron la isla en un centro de ecoturismo basado en la pesca y la historia familiar.