Llegaron a bordo de un bote a una isla deshabitada y 100 años después la convirtieron en un centro turístico

Una vez instalados, la joven pareja debió enfrentarse a la falta total de servicios básicos e infraestructura:

Aislamiento absoluto: Durante los primeros años, el único medio para trasladarse a la costa continental era una canoa a vela y remo, exigiendo un dominio preciso de los vientos para no quedar a la deriva.

Durante los primeros años, el único medio para trasladarse a la costa continental era una canoa a vela y remo, exigiendo un dominio preciso de los vientos para no quedar a la deriva. Sin agua dulce: La provisión de agua potable requería viajes extensos hacia otras islas o tierra firme, una dificultad que solo se mitigó décadas más tarde con la llegada de embarcaciones equipadas con plantas desalinizadoras.

La provisión de agua potable requería viajes extensos hacia otras islas o tierra firme, una dificultad que solo se mitigó décadas más tarde con la llegada de embarcaciones equipadas con plantas desalinizadoras. Construcción artesanal: Para edificar sus viviendas sobre la piedra desnuda, la pareja aprendió a calcinar conchas de caracol para fabricar cal artesanal, una técnica constructiva autóctona que heredaron sus descendientes.

Una numerosa dinastía y las particulares historias del islote

Con el correr de las décadas, la familia comenzó a expandirse sobre la diminuta superficie del cayo. Juan y Paula tuvieron nueve hijos, para quienes fueron levantando pequeñas casitas de piedra y cal a medida que crecían. La vida en la isla estuvo marcada por la cultura del trabajo marítimo y el aprendizaje de la pesca de diversas especies, insumo que servía tanto para el autoconsumo como para la comercialización fuera del archipiélago.

La convivencia insular también guardó anécdotas singulares: Juan, reconocido por su carácter aventurero y enamoradizo, tuvo otros siete hijos con una mujer residente en un islote vecino. Sorprendentemente, fue su propia esposa Paula quien terminó participando en la crianza de esos niños en un marco de convivencia y cooperación familiar.

Del trabajo pesquero al ecoturismo sustentable

A medida que las nuevas generaciones tomaron el relevo en la isla, los descendientes de los fundadores comprendieron que debían diversificar su economía sin abandonar su identidad. Los más jóvenes decidieron permanecer en El Pardito, transformando el conocimiento acumulado sobre el ecosistema marino en una fuente sustentable de recursos.

Hoy en día, la isla ofrece una experiencia turística comunitaria única en su tipo: