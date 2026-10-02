Boca va por todo y retoma el Torneo Clausura recibiendo a Unión en La Bombonera

Es por esto que el equipo de La Ribera mantiene la ilusión de conquistar una histórica quíntuple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, el Trofeo de Campeones, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena marchan 5tos en la Zona A con 17 puntos y Unión de Santa Fe, por su parte, está necesitado de un buen resultado, ya que ocupa la 9na posición y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la última fecha, el conjunto santafesino cayó 2-1 como local ante Independiente.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Bresba

Hora: 21:30. TV: ESPN Premium