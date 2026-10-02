Boca va por todo y retoma el Torneo Clausura recibiendo a Unión en La Bombonera

Boca, que sueña con una histórica cuádruple corona, recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la 11ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Boca, que sueña con una histórica cuádruple corona, recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la 11ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 21:30 en La Bombonera, será controlado por el árbitro Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba y se podrá ver a través de ESPN Premium.
Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que viene de darle vuelta un partido increíble a Racing para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.
Es por esto que el equipo de La Ribera mantiene la ilusión de conquistar una histórica quíntuple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, el Trofeo de Campeones, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana.
En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena marchan 5tos en la Zona A con 17 puntos y Unión de Santa Fe, por su parte, está necesitado de un buen resultado, ya que ocupa la 9na posición y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
En la última fecha, el conjunto santafesino cayó 2-1 como local ante Independiente.
Probables formaciones
Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
Árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Sebastián Bresba
Hora: 21:30. TV: ESPN Premium