Independiente Rivadavia defiende la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones vs Gimnasia (LP)

Independiente Rivadavia recibe al Lobo platense en el Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia viene de vencer por la mínima diferencia a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia. Con esta victoria, el Azul ratificó su posición de líder de la Tabla Anual con 51 unidades.

Este viernes, desde las 21.30, el Azul jugará un partido clave para sus aspiraciones de terminar la temporada en lo más alto de la acumulada, lo cual le permitiría sumar una estrella a su escudo y jugar por otros títulos de cara al 2027.

Para esto Alfredo Berti tiene en mente introucir una modificación con respecto al equipo que se impuso ante el Guapo. De esta manera el DT desarmará la línea de cinco defensores y sumaría un mediocampista.

Quien dejará su lugar en el equipo titular será Iván Villalba. El paraguayo esperará su momento en el banco de suplentes y quien retornará a la titularidad será Tomás Bottari.

Tomás Bottari volverá a ser titular en Independiente Rivadavia.

En este contexto, y sin la presencia de Alex Arce (convocado a la Selección de Paraguay durante la fecha FIFA), Independiente Rivadavia formará con: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Matías Fernandez, Tomás Bottari, José Florentín, Luis Sequeira; Maxi Salas y Fabrizio Sartori.

Por su parte, Gimnasia llega a Mendoza con dos modificaciones con respecto al equipo que viene de empatar con Banfield. Renzo Giampaoli reemplazará a Germán Conti (distensión muscular) e Ignacio Miramón volverá a jugar desde el arranque en lugar de Nicolás Barros Schelotto.

De esta manera Ariel Pereyra se inclinará por poner desde el inicio a: Nelson insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Lucas Janson, Nacho Fernández, Maximiliano Zalazar; Agustin Auzmendi.

Probables formaciones