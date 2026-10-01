La calle más caliente del fútbol argentino: dos estadios, dos hinchadas y una rivalidad eterna

La calle más caliente del fútbol argentino: dos estadios, dos hinchadas, Atlanta, Chacarita y una rivalidad eterna

El origen de este enfrentamiento se sitúa en el barrio porteño de Villa Crespo. Durante cerca de dos décadas, ambas instituciones convivieron como vecinas inmediatas con sus estadios ubicados sobre la calle Humboldt, separados por tan solo una medianera.

La enemistad ocurrió en 1944 cuando, frente a las dificultades económicas que atravesaba Chacarita, la dirigencia de Atlanta compró el terreno que el "Funebrero" alquilaba, forzando el desalojo y la posterior mudanza de su rival hacia la zona de San Martín / Villa Maipú. En aquel predio desalojado se levanta actualmente el estadio Don León Kolbowski.