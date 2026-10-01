La rivalidad entre Atlanta y Chacarita Juniors es uno de los clásicos más tradicionales y pasionales del fútbol argentino, con casi un siglo de historia oficial. Sin embargo, ambos nacieron en el barrio porteño de Villa Crespo, donde convivieron muy cerca durante veinte años.
La calle más caliente del fútbol argentino: dos estadios, dos hinchadas y una rivalidad eterna
Hubo un tiempo en que los equipos que dan vida al histórico Clásico de Villa Crespo convivieron en el mismo barrio con sus canchas separadas por una medianera
La calle más caliente del fútbol argentino: dos estadios, dos hinchadas, Atlanta, Chacarita y una rivalidad eterna
El origen de este enfrentamiento se sitúa en el barrio porteño de Villa Crespo. Durante cerca de dos décadas, ambas instituciones convivieron como vecinas inmediatas con sus estadios ubicados sobre la calle Humboldt, separados por tan solo una medianera.
La enemistad ocurrió en 1944 cuando, frente a las dificultades económicas que atravesaba Chacarita, la dirigencia de Atlanta compró el terreno que el "Funebrero" alquilaba, forzando el desalojo y la posterior mudanza de su rival hacia la zona de San Martín / Villa Maipú. En aquel predio desalojado se levanta actualmente el estadio Don León Kolbowski.
En el plano deportivo, ambos clubes registran un recorrido histórico destacado en la élite del fútbol argentino.
El historial entre Atlanta y Chacarita
Teniendo en cuenta la era amateur y la era profesional en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino y copas nacionales, Atlanta y Chacarita disputaron 141 partidos oficiales:
- Primera División: Disputaron 100 partidos, con 45 victorias para Chacarita, 30 triunfos para Atlanta y 25 empates. En goles, Chacarita marcó 159 y Atlanta 120.
- Segunda División / Primera Nacional: Jugaron 25 encuentros, con 6 victorias para Chacarita, 7 para Atlanta y 12 igualdades. Chacarita anotó 26 goles y Atlanta 25.
- Tercera División / Primera B Metropolitana: En 14 enfrentamientos, Chacarita se impuso en 7 oportunidades, Atlanta ganó 1 y empataron en 6 ocasiones.
- Copas Nacionales: Registran 2 partidos, con 1 victoria funebrera y 1 empate.
- Era Amateur: Se enfrentaron en 3 oportunidades, con 2 victorias para Chacarita y 1 para Atlanta.
- Chacarita suma 59 victorias (204 goles), Atlanta acumula 38 triunfos (153 goles) y empataron en 44 ocasiones. Chacarita mantiene una ventaja general de 21 partidos a su favor.