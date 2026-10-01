Las lluvias y las nevadas en alta montaña causaron un desprendimiento de piedras en Puente del Inca

Un desprendimiento de piedras producido en la tarde de este jueves causó preocupación en Puente del Inca aunque no hubo que lamentar daños en las viviendas y tampoco hubo personas afectadas.
La información fue reportada por Mauro Salari, jefe de la Compañía de Cazadores, quien especificó que el incidente se produjo en el sector sureste de la villa, hacia el norte de la parroquia.
Todo esto se relacionó con las lluvias y nevadas que están afectando a la zona de alta montaña.
El paso a Chile sigue cerrado
Como consecuencia del temporal el Sistema Integrado Cristo Redentor está cerrado y continuará así durante todo el viernes para todo tipo de vehículos. El sábado a las 8 se evaluará el estado de transitabilidad de la ruta para determinar si se produce la reapertura. Por ahora el tránsito interno está habilitado hasta Las Cuevas.
El pronóstico del tiempo para alta montaña indica que se esperan precipitaciones durante todo el día viernes con incrementos desde hora temprana en las sectores sur y centro y luego en el norte.
La disminución de las precipitaciones se daría desde las 21 o 22. Entonces es probable que al aumentar las temperaturas puedan producirse más desprendimientos por lo que se ha recomendado precaución para circular por la alta montaña.
En pocas palabras
- Desprendimiento de piedras: las lluvias y nevadas causaron un desprendimiento en Puente del Inca, sin heridos ni daños.
- Cierre de paso: el Sistema Integrado Cristo Redentor a Chile permanece cerrado por el temporal y se evaluará el viernes.
- Pronóstico: se esperan precipitaciones en alta montaña durante el viernes, con mejoras por la noche.