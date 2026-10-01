Las lluvias y las nevadas en alta montaña causaron un desprendimiento de piedras en Puente del Inca

El paso a Chile sigue cerrado

Como consecuencia del temporal el Sistema Integrado Cristo Redentor está cerrado y continuará así durante todo el viernes para todo tipo de vehículos. El sábado a las 8 se evaluará el estado de transitabilidad de la ruta para determinar si se produce la reapertura. Por ahora el tránsito interno está habilitado hasta Las Cuevas.

El pronóstico del tiempo para alta montaña indica que se esperan precipitaciones durante todo el día viernes con incrementos desde hora temprana en las sectores sur y centro y luego en el norte.

La disminución de las precipitaciones se daría desde las 21 o 22. Entonces es probable que al aumentar las temperaturas puedan producirse más desprendimientos por lo que se ha recomendado precaución para circular por la alta montaña.