Franco Colapinto habló de cómo quedó su relación con Lando Norris y qué le dijo Briatore tras el choque en Bakú

"Hablamos y está todo bien", contó Colapinto desde Malasia. "Creo que habló en caliente en ese momento", expresó el argentino sobre la bronca manifestada por Norris en sus comentarios iniciales, donde criticó la maniobra del de Alpine argumentando que la misma no era propia de un piloto de Fórmula 1.

"Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos", agregó Colapinto en ese sentido.

El apoyo de Verstappen y Russell

En otro apartado, el argentino destacó el apoyo del tetracampeón del mundo y del piloto de Mercedes, bromeando sobre la sorprendente comunión de ambos para respaldarlo tras los dichos de Norris. "Está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez", aseguró entre risas.

El enojo de Briatore y la reflexión en Alpine tras el choque en Bakú

Franco Colapinto contó además que el equipo regresó a la sede en Enstone, en el Reino Unido, tras el choque y que hubo varias charlas luego de lo acontecido en Bakú. El argentino puntualizó sobre todo en el enojo del mandamás, Flavio Briatore, quien se mostró muy disconforme inmediatamente terminada la carrera en Azerbaiyán. "Flavio estaba enfadado, como todos en el equipo. Y, por supuesto, estoy muy triste por lo que pasó, pero como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante", señaló el argentino.

Colapinto en el taller, trabajando con su equipo, preparándose para una nueva carrera en la Fórmula 1 tras el choque en Azerbaiyán.

En ese sentido, el pilarense destacó cómo Briatore manejó el clima interno luego del tenso momento que se vivió en el callejero de Bakú. "Flavio es un gran líder de equipo, uno de los mejores. Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas", sentenció Colapinto.