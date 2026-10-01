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en la previa de Baréin

Franco Colapinto habló de cómo quedó su relación con Lando Norris y qué le dijo Briatore tras el choque en Bakú

Franco Colapinto se refirió al cruce con Lando Norris y confesó qué sucedió puertas adentro de Alpine tras el múltiple choque en Bakú

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto llegó a Malasia para disputar el Gran Premio de Bárein.

Franco Colapinto llegó a Malasia para disputar el Gran Premio de Bárein.

Mientras la Fórmula 1 se prepara para el Gran Premio de Baréin, Franco Colapinto volvió a referirse a lo sucedido el pasado fin de semana cuando protagonizó un múltiple choque en Bakú, donde no solo dejó afuera a los dos Alpine (el suyo y el de Gasly) sino que también descalificó al McLaren de Lando Norris.

La secuencia derivó en duras declaraciones del piloto británico pidiendo la sanción del argentino, para luego arrepentirse y pedirle disculpas a Colapinto una vez bajado el nerviosismo de los hechos.

Qué dijo Franco Colapinto sobre su relación con Lando Norris tras el choque y las declaraciones del piloto de McLaren

Ya instalado en Malasia para correr el Gran Premio de Baréin, Franco Colapinto se refirió a la tensa secuencia que vivió con Lando Norris luego de provocar un choque múltiple que derivó en las tres descalificaciones en el circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán.

"Hablamos y está todo bien", contó Colapinto desde Malasia. "Creo que habló en caliente en ese momento", expresó el argentino sobre la bronca manifestada por Norris en sus comentarios iniciales, donde criticó la maniobra del de Alpine argumentando que la misma no era propia de un piloto de Fórmula 1.

"Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos", agregó Colapinto en ese sentido.

El apoyo de Verstappen y Russell

En otro apartado, el argentino destacó el apoyo del tetracampeón del mundo y del piloto de Mercedes, bromeando sobre la sorprendente comunión de ambos para respaldarlo tras los dichos de Norris. "Está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez", aseguró entre risas.

El enojo de Briatore y la reflexión en Alpine tras el choque en Bakú

Franco Colapinto contó además que el equipo regresó a la sede en Enstone, en el Reino Unido, tras el choque y que hubo varias charlas luego de lo acontecido en Bakú. El argentino puntualizó sobre todo en el enojo del mandamás, Flavio Briatore, quien se mostró muy disconforme inmediatamente terminada la carrera en Azerbaiyán. "Flavio estaba enfadado, como todos en el equipo. Y, por supuesto, estoy muy triste por lo que pasó, pero como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante", señaló el argentino.

Colapinto en el taller, trabajando con su equipo, prepar&aacute;ndose para una nueva carrera en la F&oacute;rmula 1 tras el choque en Azerbaiy&aacute;n.

Colapinto en el taller, trabajando con su equipo, preparándose para una nueva carrera en la Fórmula 1 tras el choque en Azerbaiyán.

En ese sentido, el pilarense destacó cómo Briatore manejó el clima interno luego del tenso momento que se vivió en el callejero de Bakú. "Flavio es un gran líder de equipo, uno de los mejores. Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas", sentenció Colapinto.

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