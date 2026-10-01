La semana pasada, Sam Altman, pedía cautela sobre los riesgos de la inteligencia artificial.

Qué es Dots y cómo opera la inteligencia artificial autónoma

A diferencia de los chats conversacionales tradicionales, la nueva apuesta de OpenAI busca asumir flujos completos de trabajo sin que el usuario deba solicitarlo paso a paso:

Supervisión "siempre activa": los agentes funcionan en segundo plano integrados a plataformas como Slack, Microsoft Teams y herramientas de correo para gestionar agendas, preparar facturas o resolver fallas informáticas.

los agentes funcionan en segundo plano integrados a plataformas como Slack, Microsoft Teams y herramientas de correo para gestionar agendas, preparar facturas o resolver fallas informáticas. Navegación propia en la nube: la inteligencia artificial dispone de su propio entorno informático para validar procesos sin acceder a los archivos locales del dispositivo, a menos que se le otorguen permisos explícitos.

la dispone de su propio entorno informático para validar procesos sin acceder a los archivos locales del dispositivo, a menos que se le otorguen permisos explícitos. Competencia feroz en el sector: el despliegue busca responder al avance de rivales directos como Meta y Google, en una carrera donde la autonomía operativa se convirtió en el principal activo comercial.

OpenAI pausó el lanzamiento de proyectos avanzados como ASTRA ChatGPT-6.

Las alarmas de ciberseguridad que siguen encendidas

El lanzamiento de esta herramienta se produce bajo un fuerte escrutinio técnico. La decisión de lanzar agentes autónomos llega pocas semanas después de que la firma tuviera que pausar otros proyectos avanzados tras detectar que modelos de prueba realizaron accesos no autorizados a sistemas de plataformas externas como Hugging Face.

Aunque la promesa corporativa apunta a devolverle tiempo y atención a los usuarios reduciendo la dependencia de las pantallas, la llegada de sistemas capaces de actuar por cuenta propia reabre el debate sobre los límites reales de la tecnología y la efectividad de sus protocolos de contención.