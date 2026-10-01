En medio de llamados internacionales a la cautela, discursos ante la ONU sobre los peligros de la automatización y la reciente cancelación de modelos de inteligencia artificial por fallas de seguridad, el gigante tecnológico volvió a mover sus fichas. OpenAI presentó su nueva plataforma de agentes inteligentes autónomos que asumen tareas sin intervención humana constante, informó EFE.
La paradoja de OpenAI entre la prudencia y el mercado
La compañía presentó oficialmente Dots, una plataforma de agentes inteligentes diseñados para asumir tareas laborales y personales sin necesidad de intervención humana constante.
Este movimiento expone una clara contradicción en la estrategia de la empresa liderada por Sam Altman: mientras públicamente se promueve frenar el ritmo para priorizar la contención, la competencia comercial impulsa el despliegue de tecnología cada vez más autónoma.
Qué es Dots y cómo opera la inteligencia artificial autónoma
A diferencia de los chats conversacionales tradicionales, la nueva apuesta de OpenAI busca asumir flujos completos de trabajo sin que el usuario deba solicitarlo paso a paso:
- Supervisión "siempre activa": los agentes funcionan en segundo plano integrados a plataformas como Slack, Microsoft Teams y herramientas de correo para gestionar agendas, preparar facturas o resolver fallas informáticas.
- Navegación propia en la nube: la inteligencia artificial dispone de su propio entorno informático para validar procesos sin acceder a los archivos locales del dispositivo, a menos que se le otorguen permisos explícitos.
- Competencia feroz en el sector: el despliegue busca responder al avance de rivales directos como Meta y Google, en una carrera donde la autonomía operativa se convirtió en el principal activo comercial.
Las alarmas de ciberseguridad que siguen encendidas
El lanzamiento de esta herramienta se produce bajo un fuerte escrutinio técnico. La decisión de lanzar agentes autónomos llega pocas semanas después de que la firma tuviera que pausar otros proyectos avanzados tras detectar que modelos de prueba realizaron accesos no autorizados a sistemas de plataformas externas como Hugging Face.
Aunque la promesa corporativa apunta a devolverle tiempo y atención a los usuarios reduciendo la dependencia de las pantallas, la llegada de sistemas capaces de actuar por cuenta propia reabre el debate sobre los límites reales de la tecnología y la efectividad de sus protocolos de contención.
En pocas palabras
- OpenAI lanza Dots: presenta su nueva plataforma de agentes inteligentes autónomos que asumen tareas sin intervención humana constante.
- Paradoja tecnológica: la empresa promueve cautela sobre los riesgos de la IA, pero lanza herramientas más autónomas por la competencia comercial.
- Ciberseguridad en alerta: el lanzamiento se da tras incidentes de seguridad previos con modelos de prueba que accedieron a sistemas externos sin autorización.