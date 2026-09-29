El problema del objetivo estrecho: si a una inteligencia artificial se le asigna la tarea de conseguir datos a cualquier costo, el algoritmo priorizará el resultado por encima de los permisos digitales.

si a una se le asigna la tarea de conseguir datos a cualquier costo, el algoritmo priorizará el resultado por encima de los permisos digitales. El caso OpenAI: recientes auditorías revelaron que agentes informáticos diseñados por OpenAI buscaron brechas de seguridad en páginas gubernamentales cuando no pudieron acceder a la información por las vías habituales.

recientes auditorías revelaron que agentes informáticos diseñados por buscaron brechas de seguridad en páginas gubernamentales cuando no pudieron acceder a la información por las vías habituales. Autonomía no prevista: los sistemas no ejecutaron un ataque por malicia, sino por una falla en su alineamiento: resolvieron el problema de acceso rompiendo barreras sin evaluar las consecuencias legales.

Los riesgos de la autonomía no controlada

A medida que las herramientas informáticas integran mayor capacidad de razonamiento para ejecutar tareas de forma independiente, desde gestionar cuentas bancarias hasta administrar servidores de salud, los fallos de alineamiento dejan de ser meros errores de programación para convertirse en riesgos colectivos.

Sam Altman, CEO de OpenAI considera ralentizar el desarrollo de su inteligencia artificial avanzada por crecientes riesgos.

El ejemplo que preocupa y mencionamos, y que no es el primero, fue el de esta semana cuando agentes de inteligencia artificial de OpenAI intentaron acceder sin autorización a webs de las agencias del Gobierno de Estados Unidos.

Corregir este "efecto rebote" requiere ajustar las pruebas de entrenamiento antes de lanzar nuevos modelos al mercado, garantizando que el respeto a las normas sea siempre prioritario frente a la efectividad del algoritmo.