Google lanzará al espacio el primer satélite experimental para operar inteligencia artificial

A diferencia de un centro de cómputo convencional en superficie, el satélite precursor enviado por Google cuenta con dimensiones reducidas y un consumo energético moderado para medir la resistencia del hardware en el espacio:

Potencia de procesamiento: incluye cuatro chips TPU especializados que equivalen en conjunto a la capacidad de cómputo de un único servidor de centro de datos tradicional.

incluye cuatro chips TPU especializados que equivalen en conjunto a la capacidad de cómputo de un único servidor de centro de datos tradicional. Alimentación mediante paneles solares: el sistema captará energía solar para suministrar aproximadamente un kilovatio de potencia a los procesadores.

el sistema captará energía solar para suministrar aproximadamente un kilovatio de potencia a los procesadores. Misión de investigación: realizará tareas sencillas de aprendizaje automático y servirá para medir la degradación del equipo ante la radiación espacial en colaboración con especialistas de Planet.

La inteligencia artificial de Google alcanzó mil millones de usuarios mensuales, su crecimiento más rápido. Freepik

Por qué el éxito de este satélite impacta en tu vida diaria

Aunque parezca una prueba lejana, este avance de Google influye directamente en el consumo digital y en la economía de los usuarios comunes por tres razones centrales:

Servicios más rápidos y sin caídas: las granjas de servidores en la Tierra están al límite de su capacidad por el uso masivo de herramientas informáticas. Llevar el procesamiento al espacio evita la saturación global y garantiza conexiones más estables.

las granjas de servidores en la Tierra están al límite de su capacidad por el uso masivo de herramientas informáticas. Llevar el procesamiento al espacio evita la saturación global y garantiza conexiones más estables. Menor presión sobre las tarifas de luz y agua: en la Tierra, los centros de datos consumen la energía de ciudades enteras y millones de litros de agua potable para enfriar sus equipos. Operar fuera de la atmósfera utiliza radiación solar limpia y frío ambiental, evitando el encarecimiento de los recursos básicos locales.

en la Tierra, los centros de datos consumen la energía de ciudades enteras y millones de litros de agua potable para enfriar sus equipos. Operar fuera de la atmósfera utiliza radiación solar limpia y frío ambiental, evitando el encarecimiento de los recursos básicos locales. Mantenimiento de herramientas gratuitas o de bajo costo: al reducir los elevados costos operativos de mantenimiento en superficie, las empresas tecnológicas pueden continuar ofreciendo acceso masivo a plataformas digitales sin trasladar aumentos a los usuarios.

El reto de trasladar los centros de datos al espacio

La iniciativa impulsada por Google responde a la creciente demanda energética y la impopularidad ambiental de los grandes centros de cómputo terrestres necesarios para entrenar la inteligencia artificial. Diferentes referentes de la industria informática respaldaron la idea de operar infraestructura en órbita para aprovechar el sol sin interrupciones atmosféricas.

Los ingenieros advierten sobre los desafíos operativos del proyecto, principalmente la protección de los microprocesadores contra la radiación cósmica y los elevados costos logísticos que implica el transporte de hardware avanzado más allá de la atmósfera.