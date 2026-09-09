Google alerta que la inteligencia artificial ya potencia ciberdelitos y ciberataques más rápidos y autónomos

La compañía advierte que la inteligencia artificial ya no se limita a detectar vulnerabilidades: ahora puede planear, ejecutar y escalar ataques sin intervención humana. Un ejemplo citado es una campaña masiva de robo de credenciales que, mediante una arquitectura multiagente, logró comprometer miles de cuentas en solo seis horas.

Google advierte que la inteligencia artificial autónoma planifica, ejecuta y escala ataques sin intervención humana.

Ciberdelincuentes y estados: quiénes están detrás de los ataques

Según Google, grupos criminales y de espionaje vinculados a Rusia, China, Irán y Corea del Norte están empleando IA para acelerar la búsqueda de fallos, automatizar intrusiones y manipular la cadena de suministro de software.

El informe menciona casos como Basin Castle, que utiliza modelos de lenguaje para asistir intrusiones, y TeamPCP, que desarrolló malware diseñado específicamente para explotar sistemas de inteligencia artificial emergentes.

También se detectaron intentos de usar Gemini, el modelo de Google, para construir herramientas de penetración automatizadas. Los atacantes incluso secuestran recursos en la nube para ejecutar sus propios modelos y roban propiedad intelectual relacionada con inteligencia artificial, lo que amplifica el alcance de sus operaciones.

Un desafío que supera la capacidad de respuesta

John Hultquist, jefe del Grupo de Inteligencia sobre Amenazas de Google, advirtió que “todos los actores de amenazas utilizan IA de una u otra forma” y que sus operaciones ya se ven beneficiadas por estas capacidades.

El experto alertó que, a medida que la inteligencia artificial actúe de forma más autónoma, los ataques serán más rápidos y difíciles de contener: algunos grupos ya ejecutan campañas a una velocidad superior a la capacidad de respuesta de los equipos defensivos.

La amenza es global, los grupos criminales y estados utilizan inteligencia artificial para acelerar intrusiones, comprometiendo miles de cuentas en cuestión de horas.

Google señala que el problema no afecta solo al sector tecnológico: la inteligencia artificial está siendo aplicada en múltiples industrias, lo que amplía la superficie de riesgo y exige nuevas estrategias de defensa.

El informe de Google confirma que la inteligencia artificial se transformó en una herramienta central para los ciberdelitos y los ciberataques avanzados. La autonomía y velocidad de estos sistemas plantea un desafío urgente para los gobiernos, las empresas y los defensores de la seguridad digital, que deberán adaptarse a un escenario donde la inteligencia artificial también potencia a los atacantes.