Google publicó un informe que revela un cambio crítico en el uso malicioso de la inteligencia artificial: los cibercriminales ya emplean sistemas capaces de planificar y ejecutar ciberataques de forma autónoma y a gran velocidad. Según la compañía, la IA se convirtió en un multiplicador de fuerza que permite comprometer miles de credenciales y vulnerar sistemas en pocas horas.
La inteligencia artificial cada día más autónoma
Según informa EFE, el informe AI Threat Tracker detalla que los atacantes están utilizando modelos avanzados de inteligencia artificial para automatizar tareas como el robo de credenciales, la creación de malware y el espionaje industrial.
Google detectó incidentes en sectores tecnológicos, sanitarios y de medios en Norteamérica y Europa, donde los sistemas basados en inteligencia artificial fueron blanco de intrusiones y manipulación.
La compañía advierte que la inteligencia artificial ya no se limita a detectar vulnerabilidades: ahora puede planear, ejecutar y escalar ataques sin intervención humana. Un ejemplo citado es una campaña masiva de robo de credenciales que, mediante una arquitectura multiagente, logró comprometer miles de cuentas en solo seis horas.
Ciberdelincuentes y estados: quiénes están detrás de los ataques
Según Google, grupos criminales y de espionaje vinculados a Rusia, China, Irán y Corea del Norte están empleando IA para acelerar la búsqueda de fallos, automatizar intrusiones y manipular la cadena de suministro de software.
El informe menciona casos como Basin Castle, que utiliza modelos de lenguaje para asistir intrusiones, y TeamPCP, que desarrolló malware diseñado específicamente para explotar sistemas de inteligencia artificial emergentes.
También se detectaron intentos de usar Gemini, el modelo de Google, para construir herramientas de penetración automatizadas. Los atacantes incluso secuestran recursos en la nube para ejecutar sus propios modelos y roban propiedad intelectual relacionada con inteligencia artificial, lo que amplifica el alcance de sus operaciones.
Un desafío que supera la capacidad de respuesta
John Hultquist, jefe del Grupo de Inteligencia sobre Amenazas de Google, advirtió que “todos los actores de amenazas utilizan IA de una u otra forma” y que sus operaciones ya se ven beneficiadas por estas capacidades.
El experto alertó que, a medida que la inteligencia artificial actúe de forma más autónoma, los ataques serán más rápidos y difíciles de contener: algunos grupos ya ejecutan campañas a una velocidad superior a la capacidad de respuesta de los equipos defensivos.
Google señala que el problema no afecta solo al sector tecnológico: la inteligencia artificial está siendo aplicada en múltiples industrias, lo que amplía la superficie de riesgo y exige nuevas estrategias de defensa.
El informe de Google confirma que la inteligencia artificial se transformó en una herramienta central para los ciberdelitos y los ciberataques avanzados. La autonomía y velocidad de estos sistemas plantea un desafío urgente para los gobiernos, las empresas y los defensores de la seguridad digital, que deberán adaptarse a un escenario donde la inteligencia artificial también potencia a los atacantes.
En pocas palabras
- Google alerta: cibercriminales usan IA avanzada para ataques automatizados y robo de credenciales.
- Inteligencia artificial autónoma: sistemas de inteligencia artificial planifican, ejecutan y escalan ataques sin intervención humana.
- Amenaza global: Grupos criminales y estados utilizan IA para acelerar intrusiones, comprometiendo miles de cuentas en horas.