OpenAI advierte que la inteligencia artificial podría desatar una ola de ciberataques

Una advertencia urgente: “Tenemos una ventana limitada”

La carta señala que la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que podría poner en riesgo infraestructuras críticas como telecomunicaciones, hospitales, plantas de agua y servicios públicos, informó EFE. El mensaje es claro: “Tenemos una ventana limitada para fortalecer las ciberdefensas”.

Las entidades alertan que los modelos de inteligencia artificial serán cada vez más capaces de automatizar ataques, encontrar vulnerabilidades y coordinar acciones maliciosas.