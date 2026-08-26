SpaceX lanzará en 2027 sus primeros satélites de inteligencia artificial con tecnología de Nvidia

Nvidia señaló que SpaceX utilizará sus procesadores Vera para coordinar tareas, ejecutar código y procesar datos en sistemas de IA agéntica, tanto en centros de datos terrestres como en los futuros satélites. La colaboración refuerza la estrategia de SpaceX de depender exclusivamente de chips Nvidia para su infraestructura de inteligencia artificial.

La expansión de la capacidad de cómputo de SpaceX

En agosto, SpaceX informó que busca cerrar 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad de cómputo y acercarse a 10 gigavatios en 2027, impulsada por inversiones masivas en IA. Solo en el segundo trimestre de 2026, la compañía destinó 15.828 millones de dólares a infraestructura de inteligencia artificial, más del doble que el trimestre anterior.

A pesar de estas inversiones, SpaceX reportó una pérdida neta de 541 millones de dólares, aunque su facturación creció un 92 % interanual, alcanzando 7.814 millones.

Fotografía de archivo del 6 de febrero de 2018 cedida por SpaceX donde se muestra el cohete Falcon durante el despegue para una misión de demostración. EFE/ SpaceX.

Con los satélites Starmind AI1, SpaceX busca inaugurar una nueva etapa, computación orbital para acelerar modelos de IA, reducir latencias globales y ampliar la autonomía de sistemas inteligentes. El proyecto podría transformar la infraestructura tecnológica espacial y abrir un camino hacia redes de inteligencia artificial distribuidas más allá de la Tierra.

La combinación de tecnología de Nvidia y plataformas orbitales podría redefinir cómo se procesa la información en el espacio. El lanzamiento de satélites de inteligencia artificial marca un salto estratégico para SpaceX.