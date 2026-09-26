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Impacto ambiental y tecnología

¿Cuánta agua y luz gasta la inteligencia artificial? La impactante respuesta

Millones de litros de agua y la energía de ciudades enteras son consumidos por las granjas de computadoras

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Los centros de datos consumen la energía de ciudades enteras y millones de litros de agua para refrigeración, generando preocupación ambiental.

Los centros de datos consumen la energía de ciudades enteras y millones de litros de agua para refrigeración, generando preocupación ambiental.

Cada vez que un usuario interactúa con una inteligencia artificial para redactar un texto, resumir un documento o generar una imagen, se activa una compleja infraestructura física distante. Detrás de la inmediatez de la respuesta se encuentran los centros de datos (data centers): instalaciones gigantescas equipadas con miles de procesadores trabajando a máxima capacidad de forma interrumplida.

El consumo real de agua y luz por cada interacción

El funcionamiento continuo de estos servidores genera un gasto desmedido de luz y exige volúmenes masivos de agua dulce para enfriar los circuitos, lo que desató una creciente preocupación ambiental sobre la sostenibilidad del modelo informático actual.

Cada consulta de inteligencia artificial consume hasta 10 veces m&aacute;s luz que una b&uacute;squeda web tradicional, y medio litro de agua por cada 20-50 interacciones.

Cada consulta de inteligencia artificial consume hasta 10 veces más luz que una búsqueda web tradicional, y medio litro de agua por cada 20-50 interacciones.

A diferencia de una búsqueda tradicional en la web, el procesamiento que requiere la inteligencia artificial genera un costo térmico y energético significativamente más elevado:

  • Consumo de energía eléctrica (luz): se estima que generar una respuesta mediante modelos de lenguaje complejos consume hasta diez veces más electricidad que una consulta convencional en un buscador. A nivel global, la demanda energética de estos centros equivale al consumo de países enteros.
  • Consumo de recursos hídricos (agua): para evitar el sobrecalentamiento de los procesadores de última generación, las plantas utilizan torres de enfriamiento por evaporación. Una conversación promedio de entre 20 y 50 preguntas puede requerir el consumo de medio litro de agua potable.
  • Presión sobre la red pública: la instalación de granjas de cómputo en zonas urbanas o rurales compite directamente con el suministro de electricidad y el acceso a recursos hídricos de las comunidades locales.

Por qué el espacio es la alternativa sostenible para los servidores

Frente a la impopularidad de los data centers en la Tierra y el riesgo de saturar las redes energéticas locales, las principales empresas tecnológicas comenzaron a explorar el espacio como una solución viable a largo plazo.

Trasladar la infraestructura de procesamiento fuera de la atmósfera presenta ventajas ecológicas operativas clave:

  • Energía solar ininterrumpida: En órbita, los paneles solares captan radiación de forma continua sin las interferencias del clima ni la noche terrestre, eliminando la dependencia de combustibles fósiles para generar luz.
  • Refrigeración sin gasto de agua: El vacío espacial ofrece un entorno térmico apto para disipar calor por radiación, lo que erradica por completo la necesidad de utilizar millones de litros de agua para enfriar las placas.
  • Liberación de espacio terrestre: Al colocar la infraestructura en el espacio, se reduce la huella territorial en la superficie y la presión sobre la infraestructura de servicios públicos locales.

En pocas palabras

  • Consumo IA: cada consulta de IA consume hasta 10 veces más luz que una búsqueda web tradicional, y medio litro de agua por cada 20-50 interacciones.
  • Impacto ambiental: los centros de datos consumen la energía de ciudades enteras y millones de litros de agua para refrigeración, generando preocupación ambiental.
  • Solución espacial: llevar servidores al espacio ofrece energía solar ininterrumpida y refrigeración sin gasto de agua, liberando además espacio terrestre.
Resumen generado por Thinkindot AI

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