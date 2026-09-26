¿Cuánta agua y luz gasta la inteligencia artificial? La impactante respuesta

El consumo real de agua y luz por cada interacción

El funcionamiento continuo de estos servidores genera un gasto desmedido de luz y exige volúmenes masivos de agua dulce para enfriar los circuitos, lo que desató una creciente preocupación ambiental sobre la sostenibilidad del modelo informático actual.

Cada consulta de inteligencia artificial consume hasta 10 veces más luz que una búsqueda web tradicional, y medio litro de agua por cada 20-50 interacciones.

A diferencia de una búsqueda tradicional en la web, el procesamiento que requiere la inteligencia artificial genera un costo térmico y energético significativamente más elevado: