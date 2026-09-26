Cada vez que un usuario interactúa con una inteligencia artificial para redactar un texto, resumir un documento o generar una imagen, se activa una compleja infraestructura física distante. Detrás de la inmediatez de la respuesta se encuentran los centros de datos (data centers): instalaciones gigantescas equipadas con miles de procesadores trabajando a máxima capacidad de forma interrumplida.
¿Cuánta agua y luz gasta la inteligencia artificial? La impactante respuesta
Millones de litros de agua y la energía de ciudades enteras son consumidos por las granjas de computadoras
El consumo real de agua y luz por cada interacción
El funcionamiento continuo de estos servidores genera un gasto desmedido de luz y exige volúmenes masivos de agua dulce para enfriar los circuitos, lo que desató una creciente preocupación ambiental sobre la sostenibilidad del modelo informático actual.
A diferencia de una búsqueda tradicional en la web, el procesamiento que requiere la inteligencia artificial genera un costo térmico y energético significativamente más elevado:
- Consumo de energía eléctrica (luz): se estima que generar una respuesta mediante modelos de lenguaje complejos consume hasta diez veces más electricidad que una consulta convencional en un buscador. A nivel global, la demanda energética de estos centros equivale al consumo de países enteros.
- Consumo de recursos hídricos (agua): para evitar el sobrecalentamiento de los procesadores de última generación, las plantas utilizan torres de enfriamiento por evaporación. Una conversación promedio de entre 20 y 50 preguntas puede requerir el consumo de medio litro de agua potable.
- Presión sobre la red pública: la instalación de granjas de cómputo en zonas urbanas o rurales compite directamente con el suministro de electricidad y el acceso a recursos hídricos de las comunidades locales.
Por qué el espacio es la alternativa sostenible para los servidores
Frente a la impopularidad de los data centers en la Tierra y el riesgo de saturar las redes energéticas locales, las principales empresas tecnológicas comenzaron a explorar el espacio como una solución viable a largo plazo.
Trasladar la infraestructura de procesamiento fuera de la atmósfera presenta ventajas ecológicas operativas clave:
- Energía solar ininterrumpida: En órbita, los paneles solares captan radiación de forma continua sin las interferencias del clima ni la noche terrestre, eliminando la dependencia de combustibles fósiles para generar luz.
- Refrigeración sin gasto de agua: El vacío espacial ofrece un entorno térmico apto para disipar calor por radiación, lo que erradica por completo la necesidad de utilizar millones de litros de agua para enfriar las placas.
- Liberación de espacio terrestre: Al colocar la infraestructura en el espacio, se reduce la huella territorial en la superficie y la presión sobre la infraestructura de servicios públicos locales.
En pocas palabras
- Consumo IA: cada consulta de IA consume hasta 10 veces más luz que una búsqueda web tradicional, y medio litro de agua por cada 20-50 interacciones.
- Impacto ambiental: los centros de datos consumen la energía de ciudades enteras y millones de litros de agua para refrigeración, generando preocupación ambiental.
- Solución espacial: llevar servidores al espacio ofrece energía solar ininterrumpida y refrigeración sin gasto de agua, liberando además espacio terrestre.