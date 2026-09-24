La prohibición de la inteligencia artificial en armas biológicas

Los 3 frentes de regulación militar que debate la ONU

La propuesta presentada ante el organismo internacional contempla un marco de contención dividido en ejes estratégicos para evitar el mal uso de la inteligencia artificial:

Restricción en el diseño de patógenos: prohibir explícitamente que los modelos de inteligencia artificial reciban entrenamiento con bases de datos virales o tóxicas que permitan optimizar agentes infecciosos o armas químicas.

prohibir explícitamente que los modelos de reciban entrenamiento con bases de datos virales o tóxicas que permitan optimizar agentes infecciosos o químicas. Filtros en laboratorios de síntesis: exigir a las empresas de biotecnología la verificación obligatoria de los pedidos de ADN sintético mediante software automatizado antes de su impresión física.

exigir a las empresas de biotecnología la verificación obligatoria de los pedidos de ADN sintético mediante software automatizado antes de su impresión física. Protocolos de evaluación cruzada: implementar auditorías internacionales independientes para medir la peligrosidad de un sistema antes de autorizar su lanzamiento al mercado masivo.

El reto de fiscalizar un desarrollo sin fronteras

A diferencia de las armas nucleares o convencionales, la inteligencia artificial no requiere de insumos físicos pesados para proliferar, lo que dificulta las inspecciones tradicionales de la ONU. Un modelo entrenado puede duplicarse o distribuirse digitalmente en cuestión de segundos a través de redes globales.

Las empresas del sector enfatizaron que ningún país puede gestionar este desafío de forma aislada. La creación de un organismo de verificación capaz de avanzar al mismo ritmo acelerado de la tecnología resulta indispensable para garantizar la estabilidad informática y la seguridad sanitaria global durante las próximas décadas.