El incidente que generó Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán tuvo varias repercusiones. No solo por la frustración que produjo en el equipo Alpine por la colisión con Gasly, sino también por la bronca que despertó en McLaren por la eliminación de Lando Norris.
Pierre Gasly, sincero, sobre cómo seguirá el vínculo con Colapinto tras el choque en Azerbaiyán: "Mientras haya..."
Pierre Gasly habló de las condiciones para mantener una buena relación con Franco Colapinto tras el choque en el GP Azerbaiyán
Puertas para adentro de la escudería francesa, Pierre Gasly se mostró primeramente muy molesto con el argentino y luego, con mayor serenidad, se refirió a las condiciones bajo las que continuará la relación entre ambos.
Pierre Gasly mencionó las condiciones en las que continuará su relación con Franco Colapinto en Alpine
Las primeras declaraciones de Pierre Gasly dejaron ver la bronca que tenía el piloto francés apenas transcurrido el accidente con Colapinto en el GP de Azerbaiyán. "No creo que tenga palabras, y no las necesito ahora", soltó el piloto francés en un primer momento.
Luego, con mayor serenidad, brindó una entrevista con Sky Sports F1 y, al ser consultado sobre cómo continuará su relación con el piloto argentino, el francés respondió: "Todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible". Gasly marcó esa condición para retomar la buena relación que suele mantener con Colapinto en el día a día con Alpine.
Posteriormente, el francés hizo alusión al comunicado que emitió la escudería sobre los comentarios malintencionados en redes sociales y reflexionó: "Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso".
Después de 17 carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1, las escuderías de mitad de tabla se pelean por quedar lo más arriba posible de cara al final. Las que lideran son Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull; luego de ellas, Racing Bulls acumula 83 puntos y Alpine cosecha 68 puntos, en una ardua batalla por quedar lo más cerca de los primeros.
La fecha seguirá el fin de semana en Bárein, en Malasia en el Circuito Internacional de Sepang.
En pocas palabras
- Relación con Colapinto: Pierre Gasly afirmó que el respeto mutuo es clave para continuar la relación con Franco Colapinto en Alpine.
- Incidente en Azerbaiyán: El choque entre ambos pilotos generó frustración en Alpine y descontento en McLaren por la eliminación de Lando Norris.
- Declaraciones post-incidente: Gasly lamentó los comentarios de odio en redes sociales hacia los pilotos tras los errores en carrera.