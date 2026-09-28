Pierre Gasly, sincero, sobre cómo seguirá el vínculo con Colapinto tras el choque en Azerbaiyán: "Mientras haya..."

Luego, con mayor serenidad, brindó una entrevista con Sky Sports F1 y, al ser consultado sobre cómo continuará su relación con el piloto argentino, el francés respondió: "Todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible". Gasly marcó esa condición para retomar la buena relación que suele mantener con Colapinto en el día a día con Alpine.

Posteriormente, el francés hizo alusión al comunicado que emitió la escudería sobre los comentarios malintencionados en redes sociales y reflexionó: "Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso".

Después de 17 carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1, las escuderías de mitad de tabla se pelean por quedar lo más arriba posible de cara al final. Las que lideran son Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull; luego de ellas, Racing Bulls acumula 83 puntos y Alpine cosecha 68 puntos, en una ardua batalla por quedar lo más cerca de los primeros.

La fecha seguirá el fin de semana en Bárein, en Malasia en el Circuito Internacional de Sepang.