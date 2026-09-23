Arde la interna de Alpine: Pierre Gasly denunció a los fanáticos de Colapinto por amenazas

Pierre Gasly habló sobre los fanáticos de Alpine que apoyan a Colapinto.

Arde la interna en Alpine: Gasly denunció amenazas

En diálogo con The Race el piloto francés se refirió al mal momento que está viviendo: "La magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando afecta a miembros de mi familia. No creo que eso deba suceder".

"Puedes gustar o no gustar, eso me parece totalmente perfecto, pero hay una cierta línea que no se debería cruzar solo por estar detrás de una pantalla y un teclado, y esas líneas se están cruzando demasiadas veces", agregó al respecto.

La denuncia se dio en un momento muy especial para Colapinto, quien se adueñó del protagonismo de Alpine ya que está superando en las competencias a su compañero de equipo.

En público los pilotos de Alpine se muestran cercanos.

Franco Colapinto se refirió a las palabras de su compañero en Alpine

El piloto argentino buscó llevarle tranquilidad a los hinchas y a Gasly expresándose de manera empática: "Creo que mucha gente le envió mensajes. Nunca es agradable recibirlos, y menos aún cuando le suceden al equipo en el que compito".

"Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Apuntamos y nos centramos en el mismo resultado, tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable verlo", continuó el nacido en Pilar.

Para terminar, Franco Colapinto se refirió a la situación que se vivió en el GP de España: "Hablamos en equipo y lo gestionamos juntos. Con Pierre, con Flavio, Steve, todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo al comprender lo que sucedió y cómo mejorarlo para la próxima vez. Estoy satisfecho. Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar para que la próxima vez no vuelva a suceder lo mismo".