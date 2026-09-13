El tenso momento entre Colapinto y Gasly: qué dijo el argentino sobre su compañero de equipo

Como desde Alpine no tomaron una decisión, Colapinto se volvió a mostrar molesto: "Cambio, cambio, ¿hola? Vamos… ¡cambio!", para luego agregar: "Honestamente… oh, Dios mío… ¡chicos, cambio!".

Para terminar expresó un fuerte: "¡La p… madre!".

Franco Colapinto brilló en España.

Franco Colapinto está feliz con su desempeño

En diálogo con ESPN Colapinto no ocultó su alegría por el buen resultado obtenido: “Hoy no cometí errores, estoy contento"; además, puso en valor lo logrado: "Estoy dentro de las mejores carreras y fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera".

"Perdí mucho tiempo con Bortoleto. Estuve muy cerca de Tsunoda y después estoy contento porque lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri", analizó el nacido en Pilar.

Fue una carrera limpia. Pude mantener a Piastri atrás. Estoy agradecido y muy feliz. Fue una carrera limpia. Pude mantener a Piastri atrás. Estoy agradecido y muy feliz.

Cuando finalizó la carrera un comisario de la Fórmula 1 le dio una bandera de Argentina a Colapinto, quien la recibió y celebró con la albiceleste: "Me la dio un comisario que me estaba esperando para dármela. Estoy contento por llevar una bandera argentina acá".

Estoy feliz de verlos alentando. Me llena de orgullo que haya tantos argentinos. Estoy feliz de verlos alentando. Me llena de orgullo que haya tantos argentinos.

Antes de finalizar, se refirió al próximo desafío en el GP de Azerbaiyán: "A trabajar para la próxima, que es una pista que me gusta y me divierte".