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La interna de Alpine

El tenso momento entre Colapinto y Gasly: qué dijo el argentino sobre su compañero de equipo

Franco Colapinto pasó del enojo a la felicidad, ya que, tras protagonizar un cortocircuito con el piloto francés, logró quedar en el séptimo lugar en Madrid

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Todo mal entre Colapinto y Gasly.

Todo mal entre Colapinto y Gasly.

La tensión llegó en la vuelta 56 (de 57) cuando Franco Colapinto se dispuso a pasar a Pierre Gasly, quien no iba manejando rápido y que todavía no había realizado su detención obligatoria; adelante del francés estaba Liam Lawson y el argentino quería alcanzarlo.

No obstante, Gasly no lo dejó pasar, esto provocó que Colapinto se comunicara con su ingeniero para reclamarle a Alpine lo que estaba sucediendo y que podría perjudicarlo teniendo en cuenta que la carrera ya se terminaba.

Franco Colapinto y Pierre Gasly protagonizaron un momento complicado.

Franco Colapinto y Pierre Gasly protagonizaron un momento complicado.

Colapinto: "¡La p… madre!"

En diálogo con Stuart Barlow, su ingeniero, el argentino reclamó: "Chicos, no perdamos tiempo”, por lo que desde el otro lado le manifestaron: "Sí, estamos en eso, amigo".

Como desde Alpine no tomaron una decisión, Colapinto se volvió a mostrar molesto: "Cambio, cambio, ¿hola? Vamos… ¡cambio!", para luego agregar: "Honestamente… oh, Dios mío… ¡chicos, cambio!".

Para terminar expresó un fuerte: "¡La p… madre!".

Franco Colapinto brill&oacute; en Espa&ntilde;a.

Franco Colapinto brilló en España.

Franco Colapinto está feliz con su desempeño

En diálogo con ESPN Colapinto no ocultó su alegría por el buen resultado obtenido: “Hoy no cometí errores, estoy contento"; además, puso en valor lo logrado: "Estoy dentro de las mejores carreras y fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera".

"Perdí mucho tiempo con Bortoleto. Estuve muy cerca de Tsunoda y después estoy contento porque lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri", analizó el nacido en Pilar.

Fue una carrera limpia. Pude mantener a Piastri atrás. Estoy agradecido y muy feliz. Fue una carrera limpia. Pude mantener a Piastri atrás. Estoy agradecido y muy feliz.

Cuando finalizó la carrera un comisario de la Fórmula 1 le dio una bandera de Argentina a Colapinto, quien la recibió y celebró con la albiceleste: "Me la dio un comisario que me estaba esperando para dármela. Estoy contento por llevar una bandera argentina acá".

Estoy feliz de verlos alentando. Me llena de orgullo que haya tantos argentinos. Estoy feliz de verlos alentando. Me llena de orgullo que haya tantos argentinos.

Antes de finalizar, se refirió al próximo desafío en el GP de Azerbaiyán: "A trabajar para la próxima, que es una pista que me gusta y me divierte".

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