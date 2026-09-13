FADEP le ganó a Deportivo Rincón por la Reválida del Torneo Federal A

En el segundo tiempo tuvo el segundo FADEP con el defensor Nicolás Alí y la pelota pegó en el travesaño.

FADEP acumuló cuatro partidos sin perder con tres triunfos y un empate, este domingo logró una importante victoria frente al equipo neuquino.

Con este resultado suma 14 puntos y es el líder con un partido más y está muy cerca de jugar la segunda fase para luchar por el segundo ascenso. Este domingo por la tarde podría clasificar. si no suman de a tres Juventud Unida y Guillermo Brown que juegan de visitante con Sol de Mayo y Germinal de Rawson, respectivamente.

El partido entre FADEP y Deportivo Rincón fue parejo y muy disputado. Foto: Gentileza Prensa FADEP

Lo que viene para FADEP

Al equipo de FADEP le queda una fecha para que culmine esta fase. Cerrará como visitante contra Guillermo Brown de Puerto Madryn la próxima jornada del certamen.

La síntesis de FADEP vs. Deportivo Rincón

FADEP (1): Cristian Aracena; Nicolás Alí, Tiago Satti, Nicolás Bazana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Diego Tonetto, Lautaro Taboada; Julián Pérez, Leandro Soria, Matías Persia. DT: Diego Pozo

Deportivo Rincón (0): Alejandro Sánchez, Cristobal Valbuena, Rodrigo Herrera, Gabriel Albertinazi y Damián Puñet; Juan Ignacio Achettoni, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila,e Ignacio Portiño, Héctor Rueda, David Dominguez. DT: Germán Noce.

Goles: PT: 31' Persia (F)

Cambios: ST: 10' Bruno Di Bello y Axel Oyola por Portiño y Achettoni, 20' José Méndez y Gonzalo Klusener por Taboada y Tonetto (F), 33' Carlos Esteves por Carrasco (DR)38' Santiago Cavallero y Julián Gursi por Bazana y Soria (F), 43' Facundo Márquez por Satti (F).

Estadio: FADEP

Árbitro: José Diaz (Villa Mercedes)