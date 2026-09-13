FADEP le ganó a Deportivo Rincón por la Reválida del Torneo Federal A

El equipo de la Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- le ganó este domingo 1 a 0 a Deportivo Rincón (Neuquén), en el marco de la 8va fecha de la Zona B y anteúltima, de la Reválida del Torneo Federal A. El partido se disputó en el predio de Russell, con el arbitraje de José Díaz, de Villa Mercedes (San Luis).
Con este resultado, el conjunto orientado por Diego Pozo, es el puntero con 14 unidades, y a una fecha del final está a un paso de asegurar su clasificación a la segunda fase de la Reválida. Matías Persia a los 31' del primer tiempo fue el autor del gol para FADEP.
FADEP ganó gracias a la "cabeza" de Matías Persia
Los primeros 45 minutos fueron parejos y el equipo de Diego Pozo encontró la diferencia con su goleador Matías Persia, el goleador de cabeza anotó el tanto.
En el segundo tiempo tuvo el segundo FADEP con el defensor Nicolás Alí y la pelota pegó en el travesaño.
FADEP acumuló cuatro partidos sin perder con tres triunfos y un empate, este domingo logró una importante victoria frente al equipo neuquino.
Con este resultado suma 14 puntos y es el líder con un partido más y está muy cerca de jugar la segunda fase para luchar por el segundo ascenso. Este domingo por la tarde podría clasificar. si no suman de a tres Juventud Unida y Guillermo Brown que juegan de visitante con Sol de Mayo y Germinal de Rawson, respectivamente.
Lo que viene para FADEP
Al equipo de FADEP le queda una fecha para que culmine esta fase. Cerrará como visitante contra Guillermo Brown de Puerto Madryn la próxima jornada del certamen.
La síntesis de FADEP vs. Deportivo Rincón
FADEP (1): Cristian Aracena; Nicolás Alí, Tiago Satti, Nicolás Bazana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Diego Tonetto, Lautaro Taboada; Julián Pérez, Leandro Soria, Matías Persia. DT: Diego Pozo
Deportivo Rincón (0): Alejandro Sánchez, Cristobal Valbuena, Rodrigo Herrera, Gabriel Albertinazi y Damián Puñet; Juan Ignacio Achettoni, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila,e Ignacio Portiño, Héctor Rueda, David Dominguez. DT: Germán Noce.
Goles: PT: 31' Persia (F)
Cambios: ST: 10' Bruno Di Bello y Axel Oyola por Portiño y Achettoni, 20' José Méndez y Gonzalo Klusener por Taboada y Tonetto (F), 33' Carlos Esteves por Carrasco (DR)38' Santiago Cavallero y Julián Gursi por Bazana y Soria (F), 43' Facundo Márquez por Satti (F).
Estadio: FADEP
Árbitro: José Diaz (Villa Mercedes)
En pocas palabras
- FADEP líder: El equipo de Diego Pozo venció 1 a 0 a Deportivo Rincón y se posiciona como puntero de su zona.
- Gol de Persia: Matías Persia anotó el único tanto del encuentro de cabeza a los 31 minutos del primer tiempo.
- Clasificación: Con esta victoria, FADEP está a un paso de asegurar su pase a la siguiente fase de la Reválida del Torneo Federal A.