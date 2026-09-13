Nicolás Bolcato: El triunfo de Independiente Rivadavia y el gran momento que vive

Con sus 22 años Nicolás Bolcato se ganó un lugar en Independiente Rivadavia. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El guardametas de la Lepra contó sobre el triunfo ante Aldosivi: "Hemos conseguido un triunfo muy importante, frente a un rival muy duro. Son tres puntos muy importantes que hemos sumado en nuestra cancha".

Bolcato analizó el encuentro y manifestó: "La clave del triunfo fue el esfuerzo durante los noventa minutos. El rival tuvo mucha actitud, luchó hasta el final, se dio un partido muy duro. Tenemos que seguir ajustando detalles para tener más control en los partidos".

El gran momento de Nicolás Bolcato

El arquero de Independiente Rivadavia, con sus 22 años se ha consolidado en el arco de la Lepra y el hincha reconoce su buen desempeño. Esto se lo ganó por el esfuerzo y sacrificio. "Es algo muy lindo lo que estoy viviendo, me siento muy feliz y con ganas de seguir creciendo".

"Me pone contento que se den bien las cosas", cerró Nicolás Bolcato que tuvo intervenciones claves ante Aldosivi.

Nicolás Bolcato con sus 22 años brilla en este Independiente Rivadavia que se consolida en el Torneo Clausura, que sueña con ganar nuevamente la Copa Argentina y que es el líder la tabla Anual.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia tendrá el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina. El último campeón del certamen jugará ante Atlético Tucumán, el miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio de Los Andes. Mientras que en el Torneo Clausura visitará a Barracas Central, el próximo lunes 21 de septiembre a las 19.