Independiente Rivadavia logró un contundente triunfo por 4 a 3, ante Aldosivi, de Mar del Plata, en el Bautista Gargantini, por la fecha 9 del Torneo Clausura, de la Liga Profesional. Tras el triunfo, el arquero Nicolás Bolcato, una de las figuras del equipo, habló con Ovación.
Nicolás Bolcato: El triunfo de Independiente Rivadavia y el gran momento que vive
Nicolás Bolcato habló tras la victoria de Independiente Rivadavia ante Aldosivi. El joven arquero volvió a ser importante en un nuevo triunfo de la Lepra
El guardameta destacó el la victoria que le permitió ubicarse en la cuarta posición del Grupo B con 11 unidades y ser el líder de la tabla anual con 48 puntos.
El arquero, tuvo buenas intervenciones en el triunfo de la Lepra frente a los marplatenses.
El guardametas de la Lepra contó sobre el triunfo ante Aldosivi: "Hemos conseguido un triunfo muy importante, frente a un rival muy duro. Son tres puntos muy importantes que hemos sumado en nuestra cancha".
Bolcato analizó el encuentro y manifestó: "La clave del triunfo fue el esfuerzo durante los noventa minutos. El rival tuvo mucha actitud, luchó hasta el final, se dio un partido muy duro. Tenemos que seguir ajustando detalles para tener más control en los partidos".
El gran momento de Nicolás Bolcato
El arquero de Independiente Rivadavia, con sus 22 años se ha consolidado en el arco de la Lepra y el hincha reconoce su buen desempeño. Esto se lo ganó por el esfuerzo y sacrificio. "Es algo muy lindo lo que estoy viviendo, me siento muy feliz y con ganas de seguir creciendo".
"Me pone contento que se den bien las cosas", cerró Nicolás Bolcato que tuvo intervenciones claves ante Aldosivi.
Nicolás Bolcato con sus 22 años brilla en este Independiente Rivadavia que se consolida en el Torneo Clausura, que sueña con ganar nuevamente la Copa Argentina y que es el líder la tabla Anual.
Lo que viene para Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia tendrá el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina. El último campeón del certamen jugará ante Atlético Tucumán, el miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio de Los Andes. Mientras que en el Torneo Clausura visitará a Barracas Central, el próximo lunes 21 de septiembre a las 19.
En pocas palabras
- Victoria Clave: Independiente Rivadavia obtuvo un triunfo crucial por 4-3 sobre Aldosivi, consolidando su posición.
- Actuación Destacada: el arquero Nicolás Bolcato fue figura, resaltando el esfuerzo del equipo como factor decisivo.
- Próximos Desafíos: el equipo se prepara para cuartos de final de Copa Argentina y un duelo por el Torneo Clausura.