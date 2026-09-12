Mammana fue trasladado a Buenos Aires tras su grave lesión: fue operado de la fractura de múltiples costillas

Vélez dijo en sus redes sociales, "Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que le provoca la fractura de varias costillas y neumotórax".

Además, el "Fortín" especificó que el defensor de 30 años "fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución".

"Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", finaliza el comunicado del club velezano.

Qué es un neumotórax que tiene Emmanuel Mammana

El neumotórax que padece Mammana es la acumulación de aire en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica (cavidad pleural), lo que provoca el colapso total o parcial del órgano respiratorio.

Entre los síntomas principales, se encuentran el dolor repentino y agudo en el pecho o en el costado del lado afectado, la falta de aire o dificultad para respirar y la tos seca y persistente.