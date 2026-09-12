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Un mal momento del ex River

Mammana fue trasladado a Buenos Aires tras su grave lesión: fue operado de la fractura de múltiples costillas

El defensor de Vélez Emmanuel Mammana fue trasladado a Buenos Aires tras la grave lesión que sufrió en Rosario en el partido ante Newell's

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Emmanuel Mammana sufrió una grave lesión tras chocar con Marchiori.

Emmanuel Mammana sufrió una grave lesión tras chocar con Marchiori.

El defensor de Vélez Sarsfield Emmanuel Mammana fue trasladado a Buenos Aires tras la grave lesión que sufrió en Rosario en el empate 1 a 1 con Newell's Old Boys, por la novena fecha del Torneo Clausura. El ex River fue sometido a una operación de urgencia a la tras sufrir la múltiple fractura de costillas e informaron que se encuentra estable.

El jugador de Vélez Mammana, quien estaba internado en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, continuará su atención en la Clínica Zabala, deberá afrontar una recuperación prolongada y no volverá a jugar en lo que queda de 2026. Fue intervenido por el neumotórax que le provocó el fuerte choque con su compañero, el arquero mendocino Tomás Marchiori.

Emmanuel Mammana sufri&oacute; una grave lesi&oacute;n.

Emmanuel Mammana sufrió una grave lesión.

El hecho ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo. En un tiro libre Facundo Guch envió un centro al área y el arquero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal, pero impactó de manera involuntaria contra su compañero. El ex River Mammana quedó tendido sobre el césped con evidentes signos de dolo

Vélez dijo en sus redes sociales, "Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que le provoca la fractura de varias costillas y neumotórax".

Además, el "Fortín" especificó que el defensor de 30 años "fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución".

"Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", finaliza el comunicado del club velezano.

Qué es un neumotórax que tiene Emmanuel Mammana

El neumotórax que padece Mammana es la acumulación de aire en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica (cavidad pleural), lo que provoca el colapso total o parcial del órgano respiratorio.

Entre los síntomas principales, se encuentran el dolor repentino y agudo en el pecho o en el costado del lado afectado, la falta de aire o dificultad para respirar y la tos seca y persistente.

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