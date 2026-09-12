Daniel Vila ponderó al plantel de la Lepra: "Hemos tenido ofertas por casi todos los jugadores titulares"

Daniel Vila negó que Boca haya hecho un sondeo por Matías Fernández

Posteriormente fue consultado sobre si recibió una oferta de Boca por el jugador azul Martías Fernández. "No hay nada, nadie ha venido por Matías Fernández, ni Boca ni nadie, y me parece que a esta altura del campeonato es un poco diifícil", expresó.

Luego completó su idea: "Hemos tenido ofertas por casi todos los jugadores titulares, eso habla muy bien del trabajo que ha hecho Independiente, del nivel de los jugadores del club y habla también muy bien de ellos. Para el club es reconfortante saber que tiene un plantel prestigioso, codiciado, que hay jugadores que los quieren otros equipos, habla de que ha habido un trabajo consistente".

Daniel Vila es optimista sobre el futuro de la Lepra. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Cuando arrancó este año dijimos: 'vamos a privilegiar lo deportivo y el mejor refuerzo que vamos a tener es el plantel que tenemos', de hecho vino un solo jugador que es Maxi Salas y no vamos a verder a ninguno, se fue uno solo, que fue Sebastián Villa, que fue un compromiso de palabra que teníamos. El resto del plantel -pese a un montón de ofertas que tuvimos, tanto de clubes de Argentina como del exterior- se quedó. Y vamos a llegar a fin de año con ese plantel jugando. Ahora cuando llegue fin de año me parece que será momento de recambio, hay jugadores que se han ganado el legítimo derecho de crecer y tal vez de ir a jugar a otros países. Tendremos que laburar el doble", afirmó Vila.

Por último, Vila expresó sus ganas de que la Lepra gane un nuevo título, tras la Copa Argentina que se adjudicó en el 2025. "Tendremos cuatro chances de sumar una estrella más y tenemos los argumentos para sumar, no solamente las chances, creo que el equipo viene jugando bien, tenemos un buen plantel, un buen grupo, así que soy muy optimista", cerró.