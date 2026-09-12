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Torneo Clausura

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima tras la caída ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima perdió con Defensa y Justicia en Florencio Varela, tras cuarto juegos sin derrotas. El próximo compromiso será con Deportivo Riestra de local

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima sufrió una dura derrota ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Gimnasia y Esgrima sufrió una dura derrota ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Gimnasia y Esgrima perdió este viernes ante Defensa y Justicia, tras cuatro partidos sin conocer la derrota, llevaba tres victorias y un empate. Ahora Lobo deberá dar vuelta la página rápidamente y en pensar en el próximo compromiso que será ante Deportivo Riestra, por la 10ma fecha del Torneo Clausura, de la Liga Profesional.

Darío Franco sumó su tercera derrota ante Defensa y Justicia, las tres fueron de visitante.

Darío Franco sumó su tercera derrota ante Defensa y Justicia, las tres fueron de visitante.

Se cortó la racha positiva en Florencio Varela

El equipo de Darío Franco tras las derrota ante Instituto, en Córdoba, encadenó cuatro partidos sin perder. Le ganó como local a Talleres (3-1), logró dos victorias como visitante sobre Gimnasia y Esgrima La Plata (3-2) e Independiente de Avellaneda (3-0); y empató con Boca como local (2--2)

Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra se medirán por la 10ma fecha del Clausura de la Liga Profesional. Será el sábado 19, a las 14.30, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo volverá a jugar de local, donde acumula seis partidos sin perder, con seis triunfos y un empate. Darío Franco, DT del Mensana, de los siete partidos que dirigió en el estadio Víctor Legrotaglie, ganó 6 y empató 1.

Volvió el goleador Agustín Módica

Agustín Módica, goleador de Gimnasia y Esgrima que no jugó ante Boca, tuvo minutos de fútbol ante Defensa y Justicia. El delantero ingresó a los 18' del segundo tiempo y tuvo una chance clara con un cabezazo que pegó en el palo.

Cómo quedó Gimnasia y Esgrima en la tabla de posiciones

Con esta derrota de Gimnasia y Esgrima ante Defensa y Justicia, se ubica segundo en el Grupo A con 16 puntos, a uno de Vélez y Defensa y Justicia. Mientras que en la tabla anual, marcha 13ro con 35 puntos, a dos puntos de Independiente de Avellaneda, el último equipo que está clasificando a la Sudamericana del año que viene.

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