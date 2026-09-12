Lo que viene para Gimnasia y Esgrima tras la caída ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

El Lobo volverá a jugar de local, donde acumula seis partidos sin perder, con seis triunfos y un empate. Darío Franco, DT del Mensana, de los siete partidos que dirigió en el estadio Víctor Legrotaglie, ganó 6 y empató 1.

Volvió el goleador Agustín Módica

Agustín Módica, goleador de Gimnasia y Esgrima que no jugó ante Boca, tuvo minutos de fútbol ante Defensa y Justicia. El delantero ingresó a los 18' del segundo tiempo y tuvo una chance clara con un cabezazo que pegó en el palo.

Cómo quedó Gimnasia y Esgrima en la tabla de posiciones

Con esta derrota de Gimnasia y Esgrima ante Defensa y Justicia, se ubica segundo en el Grupo A con 16 puntos, a uno de Vélez y Defensa y Justicia. Mientras que en la tabla anual, marcha 13ro con 35 puntos, a dos puntos de Independiente de Avellaneda, el último equipo que está clasificando a la Sudamericana del año que viene.