Boca le ganó sin sobresaltos a Central Córdoba y espera la revancha con San Pablo en Brasil

Boca, con varios jugadores suplentes, le ganó 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en La Bombonera, este viernes, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Xeneize se acerca a la cima de la Zona A del certamen.
Boca, con varios suplentes, venció Central Córdoba de Santiago del Estero este viernes, por la novena fecha del Torneo Clausura
Boca, con varios jugadores suplentes, le ganó 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en La Bombonera, este viernes, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Xeneize se acerca a la cima de la Zona A del certamen.
El delantero paraguayo Ángel Romero marcó un doblete y fue la figura del equipo dueño de casa.
A los 4 minutos del primer tiempo Ángel Romero abrió el marcador para el Xeneize y a los 10' el delantero ecuatotoriano Enner Valencia puso el 2-0. A los 10 minutos del complemento Romero estableció el tercero y a los 44' el ingresado Martín Cuitiño descontaba para los orientados por Sebastián Domínguez.
Con este resultado, Boca suma 14 unidades y está quinto en la Zona A, mientras que Central Córdoba tiene siete puntos y está penúltimo.
Cuando recién había arrancado el partido llegó el pase de Sebastián Villa, se la cedió a Blanco, quien metió un centro perfecto para que Romero la empujara al gol.
Luego Barrera se perdió el empate, pero su tiro pasó muy cerca del palo.
Gorosito debordaba por la derecha y asistía a Valencia, quien marcó su primer gol con la camiseta de Boca.
Villa se lo perdía solo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena era superior a su rival.
Romero aumentó la cuenta para el elenco local con un tiro desde lejos que se metió en el ángulo.
A los 25' Valencia se perdió el cuarto solo ante Aguerre, ya que tiró muy desviado.
Cuitiño descontaba sobre el final para la visita, pero Boca ganó sin sobresaltos.
Tras jugar con el equipo santiagueño, el Xeneize visitará al San Pablo el próximo martes a las 21.30, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la ida Boca se impuso al conjunto paulista por 1 a 0.
Y el domingo 20 de septiembre a las 14.45 el conjunto auriazul jugará con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Clausura.