Boca le ganó sin sobresaltos a Central Córdoba y espera la revancha con San Pablo en Brasil

Con este resultado, Boca suma 14 unidades y está quinto en la Zona A, mientras que Central Córdoba tiene siete puntos y está penúltimo.

Cuando recién había arrancado el partido llegó el pase de Sebastián Villa, se la cedió a Blanco, quien metió un centro perfecto para que Romero la empujara al gol.

Luego Barrera se perdió el empate, pero su tiro pasó muy cerca del palo.

Este es el equipo de Boca que salió a jugar con Central Córdoba.

Gorosito debordaba por la derecha y asistía a Valencia, quien marcó su primer gol con la camiseta de Boca.

Villa se lo perdía solo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena era superior a su rival.

Romero aumentó la cuenta para el elenco local con un tiro desde lejos que se metió en el ángulo.

Enner Valencia marcó su primer gol con la camiseta de Boca.

A los 25' Valencia se perdió el cuarto solo ante Aguerre, ya que tiró muy desviado.

Cuitiño descontaba sobre el final para la visita, pero Boca ganó sin sobresaltos.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con el equipo santiagueño, el Xeneize visitará al San Pablo el próximo martes a las 21.30, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la ida Boca se impuso al conjunto paulista por 1 a 0.

Y el domingo 20 de septiembre a las 14.45 el conjunto auriazul jugará con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Clausura.