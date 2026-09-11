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Independiente Rivadavia juega en el Gargantini ante Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia recibe a Aldosivi este sábado desde las 14.45. Busca consolidarse en los playoffs del Torneo Clausura y ser el líder en la tabla anual

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia juega en el Gargantini ante Aldosivi. Álex Arce y Gonzalo Ríos serán titulares en la Lepra.

Independiente Rivadavia juega en el Gargantini ante Aldosivi. Álex Arce y Gonzalo Ríos serán titulares en la Lepra.

Independiente Rivadavia jugará ante Aldosivi de Mar del Plata, este sábado desde las 14:45, en el estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se podrá escuchar por Radio Nihuil y será televisado por TNT Sports.

El encuentro entre la Lepra y el Tiburón tendrá el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

Maximiliano Salas volverá a jugar en Independiente Rivadavia.

Maximiliano Salas volverá a jugar en Independiente Rivadavia.

La Lepra viene de perder 3-1 ante River en el Monumental(fue un partido donde el árbitro Nicolás Ramírez tuvo fallos polémicos contra la Lepra), se ubica el octavo puesto de la Zona B con 11 puntos y está dentro de los lugares de clasificación a los playoffs.

En la tabla anual la Lepra tiene 45 unidades y buscará un triunfo para quedar en la cima. Está a un punto del líder Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia buscará un nuevo triunfo en el Gargantini.

Independiente Rivadavia buscará un nuevo triunfo en el Gargantini.

Así llega Aldosivi, el rival de Independiente Rivadavia

Aldosivi viene de superar por 3-1 a Banfield en el estadio José María Minella, en la primera victoria del año. Fue el debut de Javier Sanguinetti como entrenador del Tiburón.

El equipo marplatense se ubica 14° en el Clausura con cinco puntos; en la tabla anual suma 13 unidades y está 29° (se ubica en el penúltimo lugar), mientras que en los promedios se encuentra anteúltimo.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Aldosivi

En el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola, de Banfield el 26 de agosto pasado. Gonzalo Ríos y José Florentín fueron los encargados de convertir para el triunfo azul.

Probables formaciones y detalles del partido:

  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo o Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández o Fabricio Sartori, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
  • Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Mateo Vales; Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
  • Estadio: Independiente Rivadavia.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • VAR: Germán Delfino.
  • Hora: 14.45.
  • TV: TNT Sports.

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