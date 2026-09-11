Independiente Rivadavia juega en el Gargantini ante Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En la tabla anual la Lepra tiene 45 unidades y buscará un triunfo para quedar en la cima. Está a un punto del líder Argentinos Juniors.
Independiente Rivadavia buscará un nuevo triunfo en el Gargantini.
Así llega Aldosivi, el rival de Independiente Rivadavia
Aldosivi viene de superar por 3-1 a Banfield en el estadio José María Minella, en la primera victoria del año. Fue el debut de Javier Sanguinetti como entrenador del Tiburón.
El equipo marplatense se ubica 14° en el Clausura con cinco puntos; en la tabla anual suma 13 unidades y está 29° (se ubica en el penúltimo lugar), mientras que en los promedios se encuentra anteúltimo.
El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Aldosivi
En el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola, de Banfield el 26 de agosto pasado. Gonzalo Ríos y José Florentín fueron los encargados de convertir para el triunfo azul.
Probables formaciones y detalles del partido:
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo o Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández o Fabricio Sartori, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Mateo Vales; Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
- Estadio: Independiente Rivadavia.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Germán Delfino.
- Hora: 14.45.
- TV: TNT Sports.