Independiente Rivadavia juega en el Gargantini ante Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En la tabla anual la Lepra tiene 45 unidades y buscará un triunfo para quedar en la cima. Está a un punto del líder Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia buscará un nuevo triunfo en el Gargantini.

Así llega Aldosivi, el rival de Independiente Rivadavia

Aldosivi viene de superar por 3-1 a Banfield en el estadio José María Minella, en la primera victoria del año. Fue el debut de Javier Sanguinetti como entrenador del Tiburón.

El equipo marplatense se ubica 14° en el Clausura con cinco puntos; en la tabla anual suma 13 unidades y está 29° (se ubica en el penúltimo lugar), mientras que en los promedios se encuentra anteúltimo.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Aldosivi

En el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola, de Banfield el 26 de agosto pasado. Gonzalo Ríos y José Florentín fueron los encargados de convertir para el triunfo azul.

Probables formaciones y detalles del partido: