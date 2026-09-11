Poda del jazmín: en qué momento del año es ideal para que de flores con un blanco radiante

El jazmín, de nombre científico Jasminum, es todo un género de unas 200 especies de plantas trepadoras y arbustivas muy populares en jardinería y decoración por la gran belleza de sus flores, de intenso y agradable aroma en algunas especies.

El jazmín es unas plantas muy utilizadas para decorar muros o paredes en todo tipo de entornos y vale la pena aprender a cultivarla adecuadamente para que siempre se vea bonita y sana, pudiendo disfrutar así de su olor.

Esta planta trepadora o arbustiva se distingue por sus hojas verdes y brillantes y, sobre todo, por sus pequeñas flores, generalmente blancas o amarillentas, que son las responsables de ese aroma embriagador que desprenden.

Además de su belleza ornamental, el jazmín es apreciado por sus propiedades relajantes y su capacidad para embellecer balcones, patios y jardines.

El momento ideal para la poda del jazmín depende en gran medida de la variedad y del tipo de floración que presenta, por lo que diferenciaremos principalmente entre las variedades de verano y las de invierno.

La mayoría de las variedades, como el jazmín común, son considerados jazmines de verano, ya que florecen sobre el crecimiento del mismo año.

En estos casos es aconsejable realizar una poda ligera a finales del invierno o a principios de la primavera, justo después de las últimas heladas y antes de que comiencen las temperaturas más cálidas.

Esto permite eliminar ramas dañadas y estimular la aparición de nuevos brotes. Estos nuevos brotes contienen las yemas florales de la propia temporada, por lo que cuanto más vigoroso sea este crecimiento, más abundante será la floración.

Fuente: hogarmania.com