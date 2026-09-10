Poda de la Santa Rita: en qué momento del año es mejor para que de flores con colores fuertes

La Santa Rita o flor de papel, como también se la conoce, es ideal para cubrir fachadas, paredes, arcos, rejas o pérgolas. Curiosamente, su nombre botánico es Bougainvillea, en honor al marino francés Louis de Bougainville, cuya expedición incluyó al científico Commerson, quien descubrió esta planta en Brasil y la nombró en honor a su capitán.

Como la mayoría de las plantas, debemos tener en cuenta, si queremos saber cómo y cuándo podar una Santa Rita, las fechas precisas en las que están florecen, así como el tiempo que tardan en dar estos brotes y flores.

Por sus características, la Santa Rita o Bugnvilla de jardín debe ser podada a comienzos de primavera, antes de culminar el mes de marzo; lo mismo va para estas plantas en maceta, aunque se pueden podar en febrero, ya que están más protegidas en el interior, del frío invernal.

Además, no podemos olvidar la poda de floración, que se da entre finales de verano y principios de otoño, por lo que puede llevarse a cabo en el mes de octubre, cuando la planta comienza a florecer.

El cómo y cuándo podar una Santa Rita, es importante si deseas que la misma florezca correctamente, pues durante esta fecha de floración, se cortan las partes más viejas y secas para dar cabida a ramas jóvenes que traerán flores más sanas.

Poda de la Santa Rita: consejos para que te de flores rosagantes

Si posees un gran arbusto enredadera en tu jardín, y quieres que permanezca de este modo, poda solo las zonas más resecas, al igual que las que cuelguen son enredarse, para así estimular el crecimiento y floración de la Santa Rita hacia el punto donde crece.

Si en cambio, prefieres un arbusto pequeño, o es una planta de maceta, el cómo y cuándo podar una Santa Rita es importante para darle forma, pues si no podas sus ramas más jóvenes, a solo 1 cm de la yema, crecerán sin medida, por lo que debes podar todas las ramas y no sólo mas más viejas para controlar el crecimiento.

La Santa Rita se puede cultivar en macetas, siempre que sean profundas y se ubiquen en lugares semi sombreados. En tierra, se recomienda a pleno sol y cerca de muros para facilitar su trepado.

Esta planta puede alcanzar hasta 8 metros de altura gracias a sus ramas vigorosas. Su época de floración abarca la primavera y el verano, momento en el cual sus llamativas flores se convierten en el centro de atención en cualquier jardín y luego desaparecen.

La Santa Rita necesita estar ubicada a pleno sol para crecer en óptimas condiciones. Sin embargo, cuando es joven, es aconsejable resguardarla de corrientes de aire fuertes, ya que es originaria de climas templados y no tolera temperaturas extremadamente bajas.

Fuente: bichosdecampo.com y facilisimo.com