Poda de las fresias: en qué época del año es mejor para que den flores llenas de color

Las fresias son unos bulbos de origen africano, descubiertas por el botánico Ecklon alrededor de 1930, que se plantan en otoño para florecer en primavera. Tiene un tallo que alcanza los 30 centímetros, con hojas estrechas de color verde oscuro y unas flores acampanadas de 3-4 cm de largo, reunidas en inflorescencias. Las flores pueden ser de muy variados colores, con un aroma espectacular, y son muy apreciadas para su uso en ramos.

Las fresias crecen mejor en entornos de sol o sombra parcial, aunque es mejor ponerlas en semisombra que a pleno sol para que las flores no se estropeen con el calor, sobre todo en los ambientes más cálidos.