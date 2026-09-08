Poda de las fresias: en qué época del año es mejor para que den flores llenas de color

Las fresias, también conocida como freesia o fresilla, es una planta bulbosa muy apreciada entre las flores de primavera por su belleza y aroma dulce. Su nombre científico es Freesia refracta, aunque bajo el nombre común de fresia se agrupan distintos híbridos ornamentales desarrollados a partir de especies sudafricanas, como la Freesia x hybrida. Cuál es la mejor época del año para podar las fresias.
Las fresias son unos bulbos de origen africano, descubiertas por el botánico Ecklon alrededor de 1930, que se plantan en otoño para florecer en primavera. Tiene un tallo que alcanza los 30 centímetros, con hojas estrechas de color verde oscuro y unas flores acampanadas de 3-4 cm de largo, reunidas en inflorescencias. Las flores pueden ser de muy variados colores, con un aroma espectacular, y son muy apreciadas para su uso en ramos.
Las fresias crecen mejor en entornos de sol o sombra parcial, aunque es mejor ponerlas en semisombra que a pleno sol para que las flores no se estropeen con el calor, sobre todo en los ambientes más cálidos.
Respecto al frío, no soporta las heladas y los bulbos los tendremos que proteger durante el invierno.
Procedente de climas templados del hemisferio sur, la fresia está adaptada a inviernos suaves y lluviosos y a veranos más secos. En zonas con inviernos no muy fríos puede cultivarse directamente en el suelo, mientras que en regiones más extremas conviene plantarla en maceta o proteger los cormos de heladas intensas.
La fresia necesita buena luminosidad para florecer con fuerza. Lo ideal es ubicarla en un espacio donde reciba sol directo varias horas al día, especialmente durante la mañana. En climas muy cálidos, se beneficia de una ligera sombra en las horas centrales.
Poda de las fresias: consejos para que tus fresias se luzcan
- Selecciona un florero limpio y llenarlo con agua del grifo a temperatura ambiente
- Añade abono para flores cortadas al agua para aumentar su vida en el jarrón
- Corta los tallos en diagonal a unos 3 a 5 cm con un cuchillo afilado o tijeras de podar limpios
- No coloques las fresias a pleno sol o cerca de la calefacción central
- Regularmente cambia el agua del jarrón
- No coloques las fresias cerca del frutero, la fruta emite un gas, el etileno, que hará que las flores envejezcan más rápido
Fuente: hogarmania.com
En pocas palabras
- Poda de fresias: el momento ideal para podar fresias y asegurar flores vibrantes es un aspecto clave para su cuidado.
- Época de floración: estas plantas bulbosas de origen africano se plantan en otoño para ofrecer su máxima belleza y aroma dulce en primavera.
- Cuidados esenciales: las fresias requieren buena luminosidad, protección invernal contra heladas y evitar ubicarlas cerca de frutas maduras.