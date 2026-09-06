Cuál es el mejor mes para podar el nogal

Esto último es vital, ya que influye en que las yemas, dardos y cargadores generen nueces de buena calidad.

Cuando un nogal se encuentra emboscado por su estructura con ramas con ángulos muy cerrados, se provoca una pérdida de productividad porque los dardos y yemas se secan.

Por ello, es importante tener un número adecuado de ramas laterales (8 ramas en plena productividad), bien distribuidas en el eje principal, en altura y orientación.

El nogal (Juglans regia) es un árbol de gran porte que, si no se controla, puede desarrollar una copa demasiado amplia y ramas mal distribuidas. La poda ayuda a:

Favorecer una estructura fuerte y equilibrada.

Mejorar la entrada de luz y aireación en la copa.

Estimular una mayor producción de nueces de calidad.

Reducir la incidencia de plagas y enfermedades.

Facilitar las labores agrícolas como tratamientos, recolección y riego.

En los primeros años, el objetivo principal es formar la estructura del árbol.

Se realiza durante los 3-4 primeros años.

Elige un tronco central bien definido (sistema de eje central).

Mantén de 3 a 5 ramas principales bien distribuidas alrededor del tronco, separadas en altura y con buen ángulo de apertura.

Elimina brotes que crezcan hacia el interior de la copa o en vertical compitiendo con el eje central.

Consejo técnico: evita podas muy intensas en nogales jóvenes, ya que son sensibles y cicatrizan lentamente. Es preferible podar en verde (verano) para equilibrar el vigor.

Cuándo es la mejor época para podar el nogal

El momento de la poda es crucial para evitar problemas de cicatrización y enfermedades.

Final del invierno, principios de primavera: época ideal para la poda de formación y mantenimiento.

El árbol aún está en reposo vegetativo, pero sin riesgo de heladas fuertes: poda en verde (junio-julio): es útil para controlar el vigor excesivo en nogales jóvenes.

Ayuda a mejorar la aireación y entrada de luz.

Evita podar en otoño, ya que el nogal cicatriza mal y aumenta el riesgo de infecciones fúngicas.

Fuente: agrícola.es