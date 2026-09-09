Poda de las hortensias: cuál es la mejor época del año para que se vea con colores vivos

Hermosas pero delicadas, las hortensias necesitan de cuidados específicos para favorecer su crecimiento, y el más importante de ellos es realizar una poda correcta. En este artículo de Ecología Verde aprenderás todo lo que necesitas saber cómo podar hortensias.

Recuerda que para favorecer la floración de una hortensia es recomendable realizar una poda al año. Del mismo modo, la poda que realicemos debe favorecer la hidratación, ya que es una planta que requiere una alta dosis de riego, por ello debemos de eliminar durante todo el año las ramas más débiles para que la planta aproveche mejor toda el agua que obtiene para su crecimiento óptimo.

En este caso, te recomendamos que realices la poda justo al final del invierno e, incluso, si este ha sido muy crudo, puedes realizar la poda de tu hortensia a principios de primavera.

Podemos iniciar la poda de esta variedad de hortensia desde finales de verano, ya cuando las flores empiezan a marchitarse y empieza a rebrotar la nueva vegetación.

No olvides que antes de empezar a trabajar es necesario comprobar el buen estado de las herramientas que vas a utilizar para evitar posibles heridas o enfermedades.

Por ello, se debe desinfectar y afilar, en la medida de nuestras posibilidades, todas nuestras herramientas. Las más utilizadas para podar hortensias son estas:

Tijera de mano: cómodas y fáciles de usar, las tijeras de mano son perfectas para podar las ramas y tallos más finos.

Tijera de poda de mango largo: en el caso de necesitar podar las ramas más antiguas es preferible utilizar este tipo de tijeras, ya que gracias a su efecto palanca nos será más fácil realizar un corte limpio sobre una rama de mayor grosor.

Fuente: ecologiaverde.elperiodico.com