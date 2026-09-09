Un efectivo de la Policía de Mendoza decidió usar un móvil para ir a San Luis, sin comunicar la novedad, y sin motivo aparente. Se fue con otro efectivo en la madrugada y el auto de seguridad estuvo detenido desde las 3.30 hasta las 6 de la mañana en esa ciudad. En el camino, también se detectó que conducían a 142 km/h. Esto ocurrió en 2019.
Un policía se hizo una "escapada" hasta San Luis en un móvil y a 142 km/h: la sanción llegó 7 años después
El policía se fue a San Luis en un móvil y no pudo justificarlo. Cruces administrativos demoraron la resolución y la sanción llegó cuando ya estaba retirado
El asunto llegó a la Inspección General de Seguridad (IGS), quien resolvió en 2021 abrir un sumario. Pero el policía decidió pedir la baja, por lo que la IGS sugirió sobreseerlo, sin embargo, la Junta de Disciplina determinó que había que seguir adelante con la sanción y finalmente, se concretó: el castigo consistió en 40 días de suspensión. Pero el hombre ya no pertenece a la Policía desde mayo de 2025.
Aunque parezca insólito castigar a alguien que ya no pertenece a una institución, existe una explicación oficial que brindó la Policía de Mendoza a través del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Una falta que tardó siete años en resolverse
Santiago Ernesto Astudillo Oros fue investigado por haber utilizado el móvil policial 3359 durante la madrugada del 8 de septiembre de 2019 para trasladarse hasta San Luis sin autorización.
El expediente administrativo dejó asentado que el vehículo permaneció durante más de 2 horas en la Ciudad de San Luis (desde las 03.37 a 05.59) y que no existía una comunicación al CEO que justificara el desplazamiento. Los registros del GPS también permitieron detectar inconsistencias con lo asentado en los libros de novedades.
Además, se supo que condujo a una velocidad de 142 km/h.
La investigación administrativa comenzó formalmente en 2021, 2 años después del episodio. Desde entonces, el expediente continuó su recorrido hasta llegar a la Junta de Disciplina.
La baja llegó antes que la sanción
Mientras el sumario seguía abierto, la situación del efectivo cambió. En mayo de 2025 se dispuso su salida de la Policía mediante la Resolución 1484 SyJ.
Ese nuevo escenario llevó al instructor sumariante de la Inspección General de Seguridad a recomendar el sobreseimiento de Astudillo Oros. Consideró que, al haber dejado de pertenecer a la fuerza, una sanción de 40 días de suspensión había quedado "en abstracto".
La Junta de Disciplina, sin embargo, rechazó ese criterio y decidió continuar con el expediente hasta su resolución definitiva.
La explicación oficial por la demora
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que el sumario debía continuar hasta su resolución aunque el efectivo hubiera solicitado su retiro y dejado de prestar servicios.
Según la versión oficial, durante el trámite administrativo el investigado presentó distintos recursos que hicieron que el expediente continuara avanzando por las diferentes instancias previstas. Además, desde la cartera señalaron que el retiro no extingue por sí mismo el estado policial mientras existe un sumario abierto.
La explicación oficial es que esa situación podía dejar abierta, eventualmente, la posibilidad de una reincorporación o de una convocatoria. Por eso, sostienen que era necesario terminar el procedimiento administrativo antes de cerrar definitivamente su situación.
Qué significa una sanción en abstracto
Finalmente, la Junta de Disciplina resolvió aplicar los 40 días de suspensión que habían sido planteados durante la investigación.
La medida no significa que Astudillo Oros tenga que cumplir ahora esos 40 días, ya que dejó de formar parte de la Policía. Según explicaron desde Seguridad, la sanción tiene un efecto administrativo y sirve para cerrar el expediente e impedir una eventual reincorporación a la fuerza.
El resultado deja una particularidad difícil de pasar por alto: la conducta que originó el sumario ocurrió en septiembre de 2019, la investigación formal comenzó en 2021, el efectivo dejó la Policía en mayo de 2025 y la sanción terminó de resolverse en 2026.
En pocas palabras
- Expolicía sancionado: un ex efectivo de la Policía de Mendoza fue sancionado con 40 días de suspensión por una falta cometida en 2019.
- Demora administrativa: la resolución de la sanción tardó 7 años debido a recursos presentados por el investigado.
- Efecto administrativo: la suspensión es simbólica, ya que el policía ya se había dado de baja antes de la resolución final.