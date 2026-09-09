Un policía se hizo una "escapada" hasta San Luis en un móvil y a 142 km/h: la sanción llegó 7 años después

Una falta que tardó siete años en resolverse

Santiago Ernesto Astudillo Oros fue investigado por haber utilizado el móvil policial 3359 durante la madrugada del 8 de septiembre de 2019 para trasladarse hasta San Luis sin autorización.

El expediente administrativo dejó asentado que el vehículo permaneció durante más de 2 horas en la Ciudad de San Luis (desde las 03.37 a 05.59) y que no existía una comunicación al CEO que justificara el desplazamiento. Los registros del GPS también permitieron detectar inconsistencias con lo asentado en los libros de novedades.

Además, se supo que condujo a una velocidad de 142 km/h.

El exefectivo sancionado este 2026, pidió la baja de la Policía de Mendoza en mayo del 2025. Imagen ilustrativa

La investigación administrativa comenzó formalmente en 2021, 2 años después del episodio. Desde entonces, el expediente continuó su recorrido hasta llegar a la Junta de Disciplina.

La baja llegó antes que la sanción

Mientras el sumario seguía abierto, la situación del efectivo cambió. En mayo de 2025 se dispuso su salida de la Policía mediante la Resolución 1484 SyJ.

Ese nuevo escenario llevó al instructor sumariante de la Inspección General de Seguridad a recomendar el sobreseimiento de Astudillo Oros. Consideró que, al haber dejado de pertenecer a la fuerza, una sanción de 40 días de suspensión había quedado "en abstracto".

La Junta de Disciplina, sin embargo, rechazó ese criterio y decidió continuar con el expediente hasta su resolución definitiva.

La explicación oficial por la demora

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que el sumario debía continuar hasta su resolución aunque el efectivo hubiera solicitado su retiro y dejado de prestar servicios.

Según la versión oficial, durante el trámite administrativo el investigado presentó distintos recursos que hicieron que el expediente continuara avanzando por las diferentes instancias previstas. Además, desde la cartera señalaron que el retiro no extingue por sí mismo el estado policial mientras existe un sumario abierto.

La explicación oficial es que esa situación podía dejar abierta, eventualmente, la posibilidad de una reincorporación o de una convocatoria. Por eso, sostienen que era necesario terminar el procedimiento administrativo antes de cerrar definitivamente su situación.

Qué significa una sanción en abstracto

Finalmente, la Junta de Disciplina resolvió aplicar los 40 días de suspensión que habían sido planteados durante la investigación.

La medida no significa que Astudillo Oros tenga que cumplir ahora esos 40 días, ya que dejó de formar parte de la Policía. Según explicaron desde Seguridad, la sanción tiene un efecto administrativo y sirve para cerrar el expediente e impedir una eventual reincorporación a la fuerza.

El resultado deja una particularidad difícil de pasar por alto: la conducta que originó el sumario ocurrió en septiembre de 2019, la investigación formal comenzó en 2021, el efectivo dejó la Policía en mayo de 2025 y la sanción terminó de resolverse en 2026.