Huía de la policía, se escondió en un contenedor y murió aplastado por un camión de basura

Al advertir la cercanía de las patrullas policiales, el hombre emprendió una veloz fuga a pie. En un intento desesperado por despistar a los agentes, tomó la decisión de introducirse en el interior de un depósito de residuos sólidos ubicado sobre la calle Carlos III. La táctica evasiva funcionó durante los primeros instantes, ya que las autoridades perdieron su rastro y no lograron localizarlo en el perímetro.

El fatídico recorrido del camión recolector

Sin embargo, la tragedia se desencadenó poco tiempo después. Un rodado del servicio municipal de limpieza arribó al lugar como parte de su itinerario habitual de recolección nocturna. El conductor, ignorando por completo que una persona se encontraba oculta entre los desperdicios, procedió a enganchar el contenedor y volcar su contenido directamente en la tolva del vehículo pesado.

En ese instante, se activó la maquinaria. Cuando el trabajador fue alertado de la situación irregular, detuvo los motores de urgencia, pero la intervención fue en vano. La inmensa presión ejercida por el sistema de compactación del camión le provocó heridas letales al joven, quien falleció en el interior de la caja recolectora.

Amplio operativo forense y asistencia psicológica

El siniestro movilizó un importante operativo de seguridad y emergencia en el centro de Cartagena. Hasta el lugar arribaron dotaciones del cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron a su cargo la compleja tarea de extraer el cuerpo de la maquinaria.

Asimismo, intervinieron agentes de la Policía Local, personal de criminalística, autoridades judiciales y el servicio forense para autorizar el levantamiento del cadáver. Por su parte, los equipos sanitarios debieron brindar atención médica al conductor del camión, quien sufrió una aguda crisis de ansiedad tras asimilar el dramático desenlace en el que se vio involucrado de manera involuntaria.