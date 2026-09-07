Un dramático e insólito episodio conmociona a la ciudad de Cartagena, en España. Hace unos días, un joven perdió la vida de la forma más trágica posible: murió aplastado por el mecanismo de un camión de basura luego de haberse escondido en un contenedor urbano para evitar ser capturado por los efectivos de la Policía Nacional.
Huía de la policía, se escondió en un contenedor y murió aplastado por un camión de basura
El joven escapaba tras sustraerle las pertenencias a una persona en situación de calle. Al intentar evadir a las autoridades, se ocultó en un depósito de residuos. Ocurrió en España
El hecho ha generado un fuerte impacto debido a la letal cadena de sucesos que comenzó con un delito menor en la vía pública y culminó con un operativo de extracción de emergencia en las calles céntricas de la localidad.
El hurto y una huida desesperada hacia el contenedor
El fatal desenlace tuvo su origen minutos antes, cuando el fallecido le sustrajo una mochila a una persona en situación de calle. Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación policial, el hecho fue catalogado estrictamente como un hurto, dado que no se registró uso de violencia física ni intimidación al momento de arrebatar el objeto.
Al advertir la cercanía de las patrullas policiales, el hombre emprendió una veloz fuga a pie. En un intento desesperado por despistar a los agentes, tomó la decisión de introducirse en el interior de un depósito de residuos sólidos ubicado sobre la calle Carlos III. La táctica evasiva funcionó durante los primeros instantes, ya que las autoridades perdieron su rastro y no lograron localizarlo en el perímetro.
El fatídico recorrido del camión recolector
Sin embargo, la tragedia se desencadenó poco tiempo después. Un rodado del servicio municipal de limpieza arribó al lugar como parte de su itinerario habitual de recolección nocturna. El conductor, ignorando por completo que una persona se encontraba oculta entre los desperdicios, procedió a enganchar el contenedor y volcar su contenido directamente en la tolva del vehículo pesado.
En ese instante, se activó la maquinaria. Cuando el trabajador fue alertado de la situación irregular, detuvo los motores de urgencia, pero la intervención fue en vano. La inmensa presión ejercida por el sistema de compactación del camión le provocó heridas letales al joven, quien falleció en el interior de la caja recolectora.
Amplio operativo forense y asistencia psicológica
El siniestro movilizó un importante operativo de seguridad y emergencia en el centro de Cartagena. Hasta el lugar arribaron dotaciones del cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron a su cargo la compleja tarea de extraer el cuerpo de la maquinaria.
Asimismo, intervinieron agentes de la Policía Local, personal de criminalística, autoridades judiciales y el servicio forense para autorizar el levantamiento del cadáver. Por su parte, los equipos sanitarios debieron brindar atención médica al conductor del camión, quien sufrió una aguda crisis de ansiedad tras asimilar el dramático desenlace en el que se vio involucrado de manera involuntaria.
En pocas palabras
- Joven fallecido: Murió aplastado por un camión de basura tras esconderse en un contenedor.
- Origen del suceso: El hecho comenzó con el robo de una mochila a una persona en situación de calle.
- Detalles trágicos: El conductor del camión activó la compactadora sin saber que había una persona oculta.